Presentata la marcia podistica non competitiva "Insieme si vince"

sabato, 29 febbraio 2020, 14:48

di chiara grassini

Cosa cambia rispetto agli anni passati? Perché? Con parole di soddisfazione risponde alle domande la consigliera con delega alle Pari Opportunità Francesca De Toffol. Si tratta di "Insieme si vince", la marcia podistica non competitiva organizza in sinergia con il comune di Porcari, Donne in Movimento e il Rotary Club. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, ha lo scopo di raccogliere fondi che saranno devoluti al progetto Parrucche dell'Associazione AVO.



Tra gli sponsor Acquapur ( che ha permesso l' acquisto di 200 magliette) e molte ditte locali ( forniscono gratuitamente il materiale di ristoro). L' evento è in programma per sabato 7 marzo alle ore 15:30 in piazza Prsi, davanti alla sede del Comune di Porcari. Tre in tutto saranno i percorsi: quello da 2 km, da 5 km e da 10 km con l' aggiunta di uno presso il negozio Ola Ola in zona Vitalina. Quest ' ultimo sarà il punto di ristoro dedicato Donne in Movimento ma anche alla musica e all' intrattenimento." Ci sarà un ampliamento di percorso" commenta Gianfranco Del Grande, socio fondatore Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca e organizzatore della marcia non competitiva. Spiega brevemente che cosa è Insieme si vince. "É una manifestazione che sette anni fa il Rotary ha preso in considerazione per una raccolta fondi da destinare al territorio della piana di Lucca ( oltre a dare maggiore visibilità al Rotary stesso)".



Nel corso del tempo tanti i successi come nel caso dello scorso anno. Hanno partecipato in 1080 persone e la terza edizione si aspetta un numero di persone pari a 1500. Per quanto riguarda le iscrizioni anche il giorno stesso." Insieme si vince apre il calendario del sabato si vince, la prima marcia dell' anno" interviene Francesca Lazzareschi, membro di Atletica Porcari e del gruppo Donne in Movimento. Da non dimenticare la lotteria e la vendita del biglietto a un euro presso tutte le attività commerciali del paese. In palio una bicicletta da donna."Atletica Porcari é attiva sul territorio non solo per le marce del Rotary e delle Donne in Movimento ma anche su Montecarlo" commenta Lazzareschi. E anticipa le prossime date dei futuri eventi. Il 14 marzo si svolgerà il "Trofeo Tintori", mentre il 4 aprile " Corri con Paolo".



Conclude la conferenza stampa della tarda mattinata Francesca De Toffol che precisa:" Marzo é il mese dedicato alle donne". Nella prossima seduta di consiglio comunale tra i punti dell' ordine del giorno il regolamento sulla costituzione della Commissione Pari Opportunità. E si interroga:" Chi ne farà parte?" Spera vivamente che ci siano candidature provenienti da Donne in Movimento.