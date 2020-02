Seconda giornata di ritorno per Incas Caffè Tennistavolo Lucca: la C1 vince e 'vede' la serie B

Altri articoli in Sport

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:21

La graduatoria redatta dalla Federazione Pugilistica Italiana la vede presente in ben tre classifiche su quattro, secondo i nuovi parametri, mentre lo scorso anno (per attività del 2018) la classifica era invece unica con la società di Lucca che era posizionata in quinta piazza

lunedì, 3 febbraio 2020, 10:16

A 31 anni Luna Carocci ha tutto il tempo per continuare a stupire. Il più forte libero lucchese di tutti i tempi non vuole fermarsi e cerca di trasformare la corrente stagione in quella più bella della sua gloriosa carriera

domenica, 2 febbraio 2020, 23:27

Sul tabellone restano quaranta secondi da giocare mentre si legge 61/60, Olimpo in attacco e canestro 61/62 palla in mano e solo sedici lunghissimi secondi per tentare di ribaltare la sorte, ma non sempre avvengono i miracoli e i due punti vanno all'Olimpo

domenica, 2 febbraio 2020, 17:54

È un Tau Calcio concentrato e determinato quello che oggi ha vinto per 2 a 1 in casa contro il San Miniato Basso, guadagnando così altri punti preziosi in classifica

domenica, 2 febbraio 2020, 11:44

Le senior Spring hanno l'occasione di muovere la classifica con la capolista, ma non riescono a controllare la partita fino alla fine

domenica, 2 febbraio 2020, 09:20

Disco rosso per il Basket Le Mura Lucca, sconfitto 82-51 dal Famila Wuber Schio al termine di un confronto sempre controllato dalle vicentine, eccezion fatta per la prima metà del quarto inaugurale