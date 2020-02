Sport



Tennistavolo Forte dei Marmi - Dlf Lucca: giornata eccezionale per le squadre in gara delle varie categorie

martedì, 4 febbraio 2020, 11:21

Veramente una giornata ottima per il tennistavolo Forte dei Marmi. Nei vari campionati dalla D 2 alla C 1, tutte le compagini in maglia blu/azzurra che sono scese in campo hanno conseguito la vittoria.



La D3 riposava ed anche la C2, quindi partiamo dalla D2 del presidente Foffa che giocava in trasferta a Pisa ed ha battuto la squadra locale con un secco 5 a 0. Due partite vinte 3 a 0 da Angelo Stagi veramente in forma, poi un punto cadauno con le vittorie conseguite dalla garanzia Giovanni Perino, dal ben ritornato in campo Leonardo Guidi e dallo stesso Enrico Foffa.



La D2 lucchese del Forte Dlf Lucca ha battuto in casa 5 a 1 la compagine livornese che ha fatto solo un punto grazie alla partita vinta da Francesco Viterbo che si è imposto su Andrea Simi.



Viterbo ha invece perso con il capitano Ciro Donnarumma che ha battuto anche l'altro livornese Daniele Barbaro. Aveva iniziato la scia di partite vincenti per la squadra luccofortemarmina Andrea Simi imponendosi su Paolo Andreani. Ha completato il quadro con i 2 punti mancanti Nicola De Santis vincendo con Barbaro e Andreani con due secchi 3 a 0.



La D1 in casa batte nettamente i lucchesi di Incas Caffè con la tripletta dello splendido Luciano Santo che si impone su Stefano



Sani, Nicola Ciacchini e Tommaso Ragghianti. I due punti rimanenti li mettono a segno Trincia con il primo match vinto su Sani e il Robocop Michele Marcucci che secca Ciacchini.

Gli unici 2 punti della squadra avversaria sono messi a segno da Ragghianti che batte i fortermarmini Francesco Bacci e Leonardo Trincia.



Alla fine ma non in fondo, parliamo della vittoria conseguita nel campionato di C1 nazionale dove il ping pong diventa tennis tavolo con la t maiuscola. Qui il Forte dei Marmi sul terreno di casa fa fuori il Ciatt Firenze per 5 match a 1 . Inizia a vincere il poderoso Lorenzo Catani che batte 3 a 0 Francesco Lorenzini. Poi rincara la dose Lorenzo Tavoletti superstar n. 236 in Italia che fa doppietta imponendosi alla grande sugli avversari Lorenzo Terenzi e Lorenzini. Ribadisce Catani che vince il match con Marco Fionda. L'altro punto necessario lo fa il forte veterano fortemarmino Alessandro Romano che vince con Terenzi e perde con Fionda. Alla fine del weekend pongistico, quindi, la giornata dei vari campionati è stata ricca di soddisfazioni per tutti gli atleti del Forte che con passione ed impegno portano orgogliosamente l'azzurro blu della Versilia in giro per la Toscana sui tavoli anch'essi color mare del tennis tavolo italiano.