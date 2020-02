Sport



Terza giornata di ritorno per l'Incas Caffè tennistavolo Lucca: la C1 trionfa

lunedì, 10 febbraio 2020, 11:11

Il traguardo è sempre più vicino. Grazie alla vittoria nello scontro diretto in testa alla classifica contro Carrara per 5-2 l'incas caffè tennistavolo Lucca vede avvicinarsi sempre più il sogno di conquistare il campionato di serie B2 a distanza di undici anni dall'ultima volta. Meravigliose le prestazioni di Vasta (ennesima tripletta per lui), Ringressi e Gherardi al rientro dall'infortunio al ginocchio, grazie alle quali la squadra adesso vede veramente ad un passo la matematica promozione per la quale basteranno solamente due vittorie nelle ultime quattro partite rimanenti (prossimo appuntamento contro Firenze presso il palaincas il 15/02 alle ore 16).

Continua anche il fantastico campionato per la serie C2/A che, grazie alla vittoria per 5-1 contro Livorno, (doppiette di Larindi e Bacci e punto di Casini) continua a viaggiare solitaria in testa alla classifica aspettando i play-off in cui si giocherà l'approdo in serie C1.

Ottime notizie sono giunte anche da entrambe le squadre di D1 con vittorie che valgono oro in chiave salvezza. La squadra del girone A vince soffrendo 5-3 contro Cascina (doppiette di capitan Ragghianti e ciacchini con punto dell'ottimo Sani) portandosi cosi fuori dalla zona play-out. Simile situazione per la D1/C che, imponendosi 5-1 contro Artigianelli Firenze (doppiette di Maffei e Niccoletti e punto di Barsanti) si tira fuori dalle zone pericolose di classifica.