Terza vittoria consecutiva per il Tau Calcio: 1 a 0 contro la Pontremolese

domenica, 9 febbraio 2020, 11:17

Drocker 26, Perini 14, Banchi 13, Bartoli 12, Okiljevic 10, Kushchev 8, Del Debbio 3 e un esaltante Simonetti 2 e una tripla mancata di poco, questi sono i numeri di una vittoria che ha richiesto uno sforzo enorme, una concentrazione sovrumana era difficile anzi di più

sabato, 8 febbraio 2020, 21:41

L'Atalanta riscatta la sconfitta in coppa Italia di qualche giorno fa ed espugna il Franchi al termine di una partita in gran parte dominata dalla squadra bergamasca

sabato, 8 febbraio 2020, 14:57

Sembra lontano il tempo in cui la Bionatura Nottolini era impegnata nella Final Four di Coppa Italia contro Futura Giovani di Busto Arsizio, sia pure di B2,riempiendo il Palatagliate dopo una accoglienza calorosa del pubblico per il nuovo che si affacciava nelle alte sfere dello sport lucchese

sabato, 8 febbraio 2020, 13:11

Geonova all'ottavo posto e Alessandria penultima in quattordicesima posizione, 14 punti per i ragazzi di Catalani ed 8 per la Fortitudo Alessandria, messa così potrebbe anche sembrare una passeggiata di salute, ma siamo certissimi che sul campo i bianco/rossi dovranno "sputare" sangue

sabato, 8 febbraio 2020, 12:55

"E' un App che permette, a chi la scarica gratuitamente, di vivere e conoscere a 360° il nostro team. Basta inquadrare il logo Amore e Vita e si apre una finestra virtuale sul nostro mondo"

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:47

Con il cuore allegro dall'ultima vittoria contro il San Miniato Basso, la prima squadra del Tau Calcio Altopascio ha lavorato con concentrazione alla trasferta più lunga del campionato, quella contro la Pontremolese