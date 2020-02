Sport



Una Pantera lanciatissima torna stasera a S. Marco per la sfida contro Peccioli

sabato, 22 febbraio 2020, 09:21

di Valter Nieri

Una Pantera dal manto lucido che silenziosamente e con calma ha inanellato sei vittorie consecutive, torna a giocare al Palamartini ricevendo il Peccioli di coach Eleonora Panaiotti. Coach Bigicchi è riuscito a costruire una squadra vincente che gioca con una mentalità costruttiva muovendosi sul parquet con precisione e sincronia tra i reparti.

Alla forza in attacco del quartetto Dovichi, Torriani, Barberini e Farsetti, si è unita anche quella della difesa con il rientro di Arianna De Cicco, un perno insostituibile, bloccata a lungo da un infortunio che frenò la squadra in classifica nel girone di andata.

Per le blu navy una ghiotta occasione di allungare il passo consolidando la seconda posizione in classifica e mettere una seria ipoteca in chiave play-off, dal momento che le sue più dirette concorrenti hanno impegni sulla carta più difficili.

L'Errepi Grosseto si reca al Palagolfo per un derby insidioso contro l'Hotel Parrini di Follonica, mentre l'AM Flora Buggiano ospita l'imbattuta squadra demolitrice dell'Ambra Cavallini, ancora a punteggio pieno dopo 15 giornate.

Attualmente la Kriva è seconda con p.34, Errepi 33 e Buggiano 32. La corsa play off vede in ballo anche Cascina con p.28, Oasi Viareggio 26 e Hotel Parrini 25. Stasera a disposizione di Bigicchi il roster al completo con le palleggiatrici Bartoli e Farella, le centrali De Cicco, Bramante, Frulletti e Piegaia, le attaccanti Dovichi, Torriani, Barberini e Farsetti ed i liberi Davini e Bini. All'andata la squadra pisana impegnò la Pantera allo stremo cedendo soltanto al tie break al termine di una partita equilibrata che la squadra lucchese si aggiudicò grazie all'esperienza delle sue giocatrici nonostante gli infortuni e le assenze. Ora il vento è cambiato, Bartoli e compagne navigano spedite ed i loro valori stanno venendo fuori rispettando le previsioni di inizio campionato. Fischio di inizio alle ore 21.

IN PRIMA DIVISIONE IMPEGNO CASALINGO PER LA LIBERTAS CONTRO AGLIANESE

Dopo aver superato anche l'ultimo scoglio del Bottegone, peraltro con un successo esterno, la Libertas Ponte a Moriano vuole difendere la sua imbattibilità anche contro il Volley Aglianese che affronta stasera alle 19,30 al palasport di Ponte a Moriano.

La squadra di coach Alessandro Nelli sta dominando il girone B di prima divisione e, salvo inattesi cedimenti, a questo punto è la principale favorita per la promozione diretta rispecchiando il generale buon andamento del volley lucchese. Gori e compagne comandano la classifica a punteggio pieno dopo 11 giornate con p.33, seguite a -5 dal Progetto volley Bottegone mentre al terzo posto a -9 c'è la Kriva Pantera Lucchese.

E' questa la stagione del riscatto di grandi protagoniste nel recente passato come Luisa Gori, Benedetta Quilici , Diletta Pellegrini e Giulia Cosci che hanno voluto dimostrare di essere ancora competitive e di avere la tecnica per poter ripercorrere il loro passato fastoso.

Alcune di loro farebbero sicuramente bella figura anche in categorie superiori magari arrivandoci,perchè no? proprio con la Libertas del presidente Palagi. In questo girone è in forte crescita anche la Kriva del D.S. e coach Roberto Arfavelli, terza in classifica ed attesa stasera al Palamartini alle ore 18 contro il fanalino di coda Buggiano. Una grande occasione per Sofia Bianchini e compagne di consolidare la loro buona posizione in classifica. Un incontro che precede quello di serie C. Quindi per gli appassionati di volley stasera a San Marco l'opportunità di assistere a due partite consecutive.

IN SECONDA DIVISIONE IL PORCARI VOLLEY NON CONOSCE OSTACOLI

Continua a navigare in prima posizione il Porcari Volley di coach Bochicchio nel girone B di seconda divisione. Dopo aver superato per 3-1 anche la temuta Fanball Orsaro Filattiera, si appresta al derby contro la Polisportiva Capannori.

L'incontro è in programma martedi alle 21,30 alla palestra Marco Valle di S.Leonardo in Treponzio. Attualmente in classifica comandano Porcari e Progetto Volley Bottegone con p.17 ma la squadra pistoiese ha giocato una partita in più.

Al terzo posto ci sono Polisportiva Capannori e Kriva appaiate con p.12. Risulta a questo punto decisivo il derby di martedi per incidere su una classifica e su un campionato dove l'unica imbattuta è ancora la squadra del presidente Roy Tocchini.