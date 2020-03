Sport



Chiara Petroni torna alla Pantera per rinforzare l'attacco in chiave play-off

giovedì, 5 marzo 2020, 09:26

di Valter Nieri

Da tempo circolavano voci su un ritorno di Chiara Petroni alla Pantera. Ora è stato messo nero su bianco: l'opposto lucchese si rimette le scarpette e ha già ricominciato ad allenarsi dopo mesi di stop e la decisione di ritirarsi dall'attività agonistica per impegni di lavoro.

L'incessante corteggiamento della società ad opera del D.S. Roberto Arfavelli e del Team Manager Arianna Palla ha avuto successo riuscendo a dare nuove motivazioni ad una giocatrice simbolo della società lucchese, che già nel 2014 indossava con successo questi colori in serie C alzando le ambizioni della squadra.

La forza nel colpo d'attacco, l'elevazione e l'ottima resistenza, essendo chiamata spesso in azione rispetto alle compagne di squadra, hanno fatto nel recente passato la differenza nella squadra presieduta da Ottorino Papini. La trentenne attaccante lucchese era stata la miglior realizzatrice nella stagione 2017-18, coincisa con la promozione dalla D alla C dopo la finale play-off vinta contro Lupi di S.Miniato e anche la miglior realizzatrice nella passata stagione in serie C, terminata sulla soglia dei play-off.

Una garanzia ed una alternativa a Sara Barberini che sta facendo molto bene nella trasformazione ad opposto attuata da coach Bigicchi. Ma il campionato è sempre lungo ed il reparto di attacco è più sottoposto ad eventuali infortuni, quindi la società ha preferito mettersi al sicuro infoltendo il reparto con una giocatrice di alto livello per la categoria.

Le blu-navy vengono da sette vittorie consecutive che hanno permesso loro di occupare dopo 17 giornate la seconda posizione alle spalle dell'Ambra Cavallini. Nei prossimi impegni dovranno cercare di consolidare la posizione difendendosi dagli attacchi di Errepi Grosseto, AM Flora Buggiano, Oasi Viareggio, Pallavolo Cascina e Hotel Parrini Follonica, le squadre più accreditate per l'accesso alla griglia play-off consentito a quattro di loro. Entusiasta la team manager ed ex compagna di squadra Arianna Palla: "Chiara è una garanzia di sicurezza ed affidabilità. La sua classe e la sua grinta nel non mollare mai nei momenti di maggiore difficoltà, ci daranno una spinta fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi" .

SABATO AL PALAMARTINI SI TORNA A GIOCARE: AVVERSARIO DI TURNO IL FUCECCHIO DI COACH FRANCESCO STURIALE

Dopo la sospensione del campionato a causa degli effetti sempre più devastanti del coronavirus che hanno avuto conseguenze anche nello sport, sabato si dovrebbe tornare a giocare. Ad oggi vige il decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 1 marzo, secondo il quale viene ufficializzata la ripresa dei campionati, come riportato nel sito ufficiale della Fipav comitato toscano, anche se di ora in ora può esservi una nuova disposizione.

Nel caso tutto proceda con normalità, la Kriva Pantera è chiamata a giocare al Palamartini sabato alle 21 contro Fucecchio di coach Francesco Sturiale. Una occasione per allungare ancora in classifica e portare ad otto le vittorie consecutive. Farà già parte del roster Chiara Petroni anche se non è ancora sicuro il suo impiego dopo pochi giorni di allenamento. Notizie riportate sul sito Fipav avrebbero fissato anche il recupero della 17.a giornata dei campionati compreso il girone B della serie C nel turno infrasettimanale del 18 marzo.

La Kriva Pantera Lucchese sarebbe impegnata al Palasport Balestri nella trasferta contro Sei Rose Rosignano. Tutte notizie che però meritano conferma essendo sottoposte a mutamenti continui.