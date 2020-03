Sport



Ciclismo Pro Cycling domenica al via

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:04

E' tutto pronto in casa "Pro Cycling Team Fanini" per l'inizio della nuova stagione. L'esordio, emergenza sanitaria permettendo, avverrà domenica prossima a Cinquale di Montignoso (Massa Carrara) in occasione dell'ormai classico appuntamento con il Trofeo "Oro in Euro Women's Bike Race".

Sarà l'occasione per vedere all'opera, per la prima volta in questa stagione, la rinnovata formazione allestita con oculatezza e sagacia dal general manager Manuel Fanini.

"Finalmente si inizia a fare sul serio – ha sottolineato il nuovo direttore sportivo Mirko Puglioli – le ragazze sono motivate e cariche. Ora valuteremo i primi risultati della preparazione invernale e degli allenamenti in corsa, confrontandoci col gruppo. Fra le nostre ragazze ho notato delle individualità interessanti che ci fanno ben sperare. L'unico neo è che, a causa del problema del Coronavirus, più che altro della prevenzione, siamo riusciti a fare un lavoro di rifinitura solo a singhiozzo; probabilmente, però, le stesse difficoltà saranno state riscontrate anche dalle altre squadre".

"Comunque – ha concluso il diesse – vogliamo far bella figura; vogliamo divertirci senza stress, ma anche dare il massimo per rispetto della maglia che indossiamo".

Il percorso (di poco più di 100km), adatto a colpi di mano, si presenta pianeggiante per due terzi con un finale frizzante grazie alla presenza del duro strappo de "La Fortezza" da ripetere due volte, l'ultima delle quali a poche migliaia di metri dall'arrivo.

"La squadra è molto giovane e in alcuni suoi elementi inesperta – ha aggiunto il gm Manuel Fanini – ma sono convinto che troveremo il modo di metterci in evidenza".

Le convocate per questa corsa sono:Stefania Belloni (19 anni), Leonora Geppi (20 anni), Francesca Balducci (24 anni), Giulia Luciani (18 anni), Beatrice Pozzobon (18 anni) e Giulia Bertoni (19 anni). Non sarà al via Ylenia Fiscarelli (17 anni) alla quale mancano pochi mesi per raggiungere la maggiore età ed entrare nel giro delle professioniste del pedale.