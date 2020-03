Sport



Coroavirus, Edoardo Cipollini si allena a casa

giovedì, 26 marzo 2020, 20:43

"In questo momento particolare di emergenza - dichiarano il presidente Ferdinando Di Galante e il dirigente sportivo Stefano Bendinelli assieme al consiglio direttivo dell’ USD Montecarlo ciclismo - vogliamo dare testimonianza dei nostri ragazzi che “Uniti si vince” anche restando a casa. E proprio dal giovane Edoardo Cipollini, campione toscano esordienti nella stagione 2019 testimonial sulla pagina di facebook della USD Montecarlo Ciclismo arriva il messaggio che si resta a casa, si pedala restando a casa. Così facendo si vincono le sfide. La legge vale per tutti".

"La strada è in salita - continuano i due dirigenti sportivi - siamo nel tratto più duro, ma ci auguriamo di arrivare presto alla vetta per poter scollinare e raggiungere il traguardo insieme, ognuno di noi deve sacrificare qualcosa che ci appartiene, deve rinunciare a pedalare all’aria aperta, si pedala stando dentro casa. Anche noi vogliamo diffondere il messaggio che la federazione ciclistica e gli atleti ciclisti azzurri hanno lanciato all’inizio dell’emergenza coronavirus come “DISTANTI MA UNITI” e “IO RESTO A CASA”. A seguito delle disposizioni federali, abbiamo annullato le due giornate ciclistiche che erano in programma il 25 aprile con una gara di giovanissimi e 26 aprile con il 49° Circuito di San Giuseppe con tre gare a Montecarlo. Siamo in attesa di capire se potranno essere recuperate non appena la federazione ciclistica ripartirà con l’attività agonistica. Vogliamo fare gli auguri a tutti i medici, volontari, infermieri e associazioni che sono in prima linea nella gestione dell’emergenza per curare i nostri concittadini. Siete voi in questo momento i nostri eroi. “Uniti si vince” e siamo convinti che ce la faremo".