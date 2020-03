Sport



Coronavirus, giocatore dell'hockey Forte dei Marmi in quarantena dopo aver pranzato con un collega risultato positivo

martedì, 3 marzo 2020, 21:11

di aldo grandi

Un giocatore dell'Hockey Forte dei Marmi, formazione che milita nel massimo campionato di serie A, è, da stamattina, in quarantena dopo che il sindaco Bruno Murzi (nella foto) era stato informato dal ragazzo di essere stato a pranzo, qualche giorno fa, con un collega di una squadra del nord, il Trissino, risultato, poi, positivo.Tutta la squadra del Trissino Hockey, infatti, è in isolamento da questa mattina.

La notizia è di poco fa. Il giocatore della formazione versiliese è stato contattato questa mattina quando ha appreso che il collega con cui era stato a pranzo, in una città dell'Italia settentrionale, è risultato positivo al coronavirus.

Come accade in questi casi, il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, appena appresa la notizia, ha disposto la quarantena per il giocatore il quale si è messo a totale disponibilità delle autorità sanitarie locali. "Ci tengo a precisare - ha spiegato il primo cittadino - che non si tratta di un caso di positività al virus, ma solo di una misura precauzionale avendo il nostro giocatore avuto contatti, per un pranzo tra colleghi al nord, che, poi, si è rivelato positivo".