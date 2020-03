Sport



Coronavirus, Basketball Club Lucca sospende allenamenti

giovedì, 5 marzo 2020, 17:12

In seguito all'evolversi della situazione epidemiologica, la Federazione Italiana Pallacanestro, nella persona del segretario generale Bertea, ha inviato a tutte le società affiliate alla Fip un ulteriore comunicato, con il quale ha deciso di sospendere lo svolgimento di tutta l'attività senior regionale, giovanile e minibasket, nonché del 3vs3 fino a nuova disposizione.

A fronte di queste nuove indicazioni il Basketball Club Lucca sospende, in via precauzionale, a far data da oggi (5 Marzo 2020), ogni forma di allenamento per tutto quanto il settore giovanile e il Minibasket fino al 15.3.2020.

Le diverse disposizioni che dovessero giungerci dagli enti preposti verranno tempestivamente comunicati.