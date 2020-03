Coronavirus, rinviata Reyer-Gesam

Altri articoli in Sport

domenica, 8 marzo 2020, 12:33

Il gruppo podistico dei Marciatori Morianesi sono stati presenti a Careggine alla "Ciaspolata della Garfagnana – Sulle nevi delle Alpi Apuane" trasformata dagli organizzatori, per la carenza di neve e dopo un rinvio nella “Scarpinata della Garfagnana”, dove si sono cimentati in una passeggiata nei boschi del Monte Cima in...

sabato, 7 marzo 2020, 19:47

L'attaccamento al volley inteso come vero amore si dimostra negli anni, nella continuità, nel saper superare anche i momenti meno felici ma senza arrendersi. Coach Marco Fabbri compie quest'anno 40 anni con il volley

sabato, 7 marzo 2020, 09:56

In piena emergenza Coronavirus riparte il campionato di Serie A1 con il Basket Le Mura Lucca impegnato domenica, palla a due alle 17, sul parquet della Reyer Venezia, la formazione più in forma di tutta la Serie A1 come testimoniato dalla striscia di otto vittorie consecutive

sabato, 7 marzo 2020, 09:32

Se la partita tra Geonova e Use Empoli l'avessero quotata, siamo certi che l'avrebbero data almeno 10 a 1, nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo sulla vittoria dei bianco/rossi dopo averne rimediati più di 40 all'andata, ma forse la chiave del successo sulla Gross Computer Empoli è proprio in quella...

venerdì, 6 marzo 2020, 15:55

Giulia e Lorenza, giovani giocatrici di rugby, raccontano le partite in Nord Italia, l’attività regionale e la loro vita da studentesse

venerdì, 6 marzo 2020, 13:11

La Marcia delle Ville, una tra le manifestazioni più apprezzate e più seguite della Provincia e non solo, dopo 43 edizioni ricche di successi e pubblico, è pronta a cambiare faccia