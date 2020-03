Sport



Coronavirus, sospese le marce del Trofeo Podistico Lucchese

giovedì, 5 marzo 2020, 10:06

Il direttivo dell’Associazione del Podismo Non Competitivo-Trofeo Podistico Lucchese, seguendo i dettami governativi adoperandosi nelle misure per il contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 (Coronavirus), ha sospeso tutte le attività dei calendari marce non competitive iscritte sia del “44° Trofeo Podistico Lucchese” che del circuito extradomenicale “Il Sabato … Si Vince” fino a data da destinarsi. La decisione, analoga a quella degli altri comitati podistici, è stata presa a seguito della emanazione del D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 4 marzo 2020, che sospende manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone.

Nel comunicato lanciato dall’associazione podistica lucchese si legge: “l provvedimento del Presidente del Consiglio, volto a contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, sospende eventi e manifestazioni che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Viene disposta la chiusura delle scuole fino al 15 marzo e la sospensione degli eventi e delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina. Lo sport di base e le attività motorie sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile il rispetto della suddetta distanza di sicurezza, in modo da evitare qualsiasi assembramento di persone. Il Comitato TPL, analogamente a quanto deciso dagli altri comitati podistici, ha quindi stabilito la sospensione fino a data da destinarsi delle manifestazioni podistiche previste dai propri calendari, in modo da tutelare la salute pubblica come richiesto dal suddetto provvedimento. Nei prossimi giorni saranno assunte le decisioni necessarie in merito alla eventuale ripresa delle attività, in funzione dell'evolversi della situazione e della emanazione di ulteriori provvedimenti da parte delle autorità”.

Stando a quanto disposto salteranno quindi le marce, per il “Tpl”: quelle di domenica 8 marzo “Passeggiata Fornacina” a Fornaci di Barga e di domenica 15 marzo “5.a PittiniI Run Dog” a Pittini (Borgo a Buggiano); mentre per “Il Sabato si Vince”: quelle di sabato 7 marzo “Rotary Insieme si vince” a Porcari e di sabato 14 marzo “Trofeo A. Tintori” di Montecarlo.