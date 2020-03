Gesam, Batabe Zempare torna negli Usa

Altri articoli in Sport

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:53

Il molisano Davide Apollonio con la sua vittoria lo scorso anno nella prima tappa alla Volta a Portugal spezzò, al rientro, il lungo digiuno di quattro anni dalle corse, dopo la squalifica per positività all'Epo

martedì, 17 marzo 2020, 12:06

Il coronavirus sta sempre più togliendo il sorriso alla gente che si rinchiude in un silenzio surreale che avvolge l'atmosfera. Anche il ciclismo ha dovuto saltare diversi appuntamenti e gli annullamenti delle gare si moltiplicano, ma, come è giusto che sia, Marco Tizza alfiere di Amore & Vita Prodir vuole...

domenica, 15 marzo 2020, 15:09

Il pugilato, come tutti gli sport si è schierato nella lotta contro il coronavirus e anche se le manifestazioni sportive e allenamenti sono stati fermati a causa dell’emergenza in atto, la Pugilistica Lucchese non resta ferma a guardare e versa un contributo per l’acquisto di un respiratore artificiale per l’ospedale S.

sabato, 14 marzo 2020, 13:00

Nei momenti drammatici, come quello che stiamo vivendo attualmente a causa del coronavirus, rifugiarsi negli affetti familiari può essere un metodo per superare lo sconforto. C'è chi, come la runner Michela Bianchi, questi affetti le vengono trasmessi anche nell'attività sportiva

venerdì, 13 marzo 2020, 12:14

In quest giorni così difficili e surreali per tutti, e in particolar modo per la comunità degli operatori sanitari, i Centri Ego, per voce di Renato Malfatti, oltre all’adesione per la raccolta fondi a favore dell’ospedale San Luca, hanno deciso di contribuire con un’azione a loro dedicata

mercoledì, 11 marzo 2020, 23:34

Non sempre c'è l'ostacolo biologico dell'età alla voglia di vincere. E' il caso di diverse atlete e di Giulia Cosci, per la quale a 33 anni, li compie il 20 marzo, sembra iniziare una seconda carriera