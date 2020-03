Sport



Goleada del Tau contro il Castelnuovo Garfagnana

domenica, 1 marzo 2020, 18:02

5 - 0

TAU ALTOPASCIO. Citti, Battistoni, Signorini, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Benedetti, Pratesi, Mengali (Antoni 39' secondo tempo), Maccagnola (Magini Lorenzo 34' secondo tempo), Rossi (Matteoni 30' secondo tempo). A disposizione: Di Biagio, Fanani, Lucchesi, Frugoli, Chianese, Riccomini. Allenatore: Cristiani.

CASTELNUOVO GARFAGNANA. Leon, Coselli, Inglese, Biagioni (Casci 16' secondo tempo), Pieroni, Lavorini, El Hadoui (Morelli intervallo), Marganti (Galletti intervallo), Nardi (Ghafouri 23' secondo tempo), Piacentini, Bosi (Nelli 35' secondo tempo). A disposizione: Farioli, Bachini, Turri, Valiensi. Allenatore: Biggeri.

ARBITRO. Signor Federico Leoni di Pisa (Assistenti Andrea Raimo di Empoli e Giuseppe Alessio Lumetta di Piombino).

MARCATORI. Rossi (15'), Mengali (35'), Fedi (72'), Magini L. (90'), Benedetti (91').

NOTE. Ammonizioni: Inglese.

Il Tau era chiamato all'affermazione per continuare la corsa in chiave play-off e ne esce fuori la più roboante vittoria di questo campionato. Al cospetto del Castelnuovo Garfagnana finisce 5 a 0 per gli uomini di Cristiani in una gara a senso unico. Già al 15' il Tau sblocca il risultato con Rossi abile a sfruttare il cross di Benedetti. A metà della prima frazione è Mengali a realizzare il 2 a 0 su palla di Signorini. La ripresa si apre con un sussulto del Castelnuovo che sfiora il gol, ma è solo un'illusione. La terza rete del Tau arriva al 72' con la bella rovesciata di Fedi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Allo scadere della gara, arriva la quarta rete: direttamente su calcio di punizione è il giovane Lorenzo Magini a segnare il suo primo gol in campionato. Non è finita, perché nei minuti di recupero arriva anche il 5 a 0: complice un rimpallo della difesa gialloblu che beffa Leon, Benedetti insacca.

Con questa vittoria il Tau raggiunge al terzo posto il San Miniato Basso. Domenica prossima il Tau incontra fuori casa il San Marco Avenza.