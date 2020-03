Il pugilato lucchese si mobilita per dare un contributo alla raccolta fondi pro respiratore artificiale

Altri articoli in Sport

sabato, 14 marzo 2020, 13:00

Nei momenti drammatici, come quello che stiamo vivendo attualmente a causa del coronavirus, rifugiarsi negli affetti familiari può essere un metodo per superare lo sconforto. C'è chi, come la runner Michela Bianchi, questi affetti le vengono trasmessi anche nell'attività sportiva

venerdì, 13 marzo 2020, 12:14

In quest giorni così difficili e surreali per tutti, e in particolar modo per la comunità degli operatori sanitari, i Centri Ego, per voce di Renato Malfatti, oltre all’adesione per la raccolta fondi a favore dell’ospedale San Luca, hanno deciso di contribuire con un’azione a loro dedicata

mercoledì, 11 marzo 2020, 23:34

Non sempre c'è l'ostacolo biologico dell'età alla voglia di vincere. E' il caso di diverse atlete e di Giulia Cosci, per la quale a 33 anni, li compie il 20 marzo, sembra iniziare una seconda carriera

domenica, 8 marzo 2020, 12:33

Il gruppo podistico dei Marciatori Morianesi sono stati presenti a Careggine alla "Ciaspolata della Garfagnana – Sulle nevi delle Alpi Apuane" trasformata dagli organizzatori, per la carenza di neve e dopo un rinvio nella “Scarpinata della Garfagnana”, dove si sono cimentati in una passeggiata nei boschi del Monte Cima in...

domenica, 8 marzo 2020, 09:03

In ottemperanza al nuovo decreto emanato nella notte dal Governo Italiano, che prevede ulteriori misure restrittive per evitare la diffusione del Covid-19 (Coronavirus), la Lega Basket Femminile, la partita Umana Reyer Veneza – Gesam Gas e Luce Lucca, in programma questo pomeriggio alle ore 17, è stata rinviata a data...

sabato, 7 marzo 2020, 19:47

L'attaccamento al volley inteso come vero amore si dimostra negli anni, nella continuità, nel saper superare anche i momenti meno felici ma senza arrendersi. Coach Marco Fabbri compie quest'anno 40 anni con il volley