Sport



Karate: per il Cam Lucca 11 atleti qualificati agli Italiani Fijlkam di Kata

martedì, 3 marzo 2020, 09:18

Una gara open di karate che fa tremare le gambe a tutti gli atleti, una gara aspettata tutto l'anno, una gara che da il pass per partecipare ai campionati italiani di categoria e specialità, le qualifiche regionali Fijlkam che si sono svolte domenica scorsa a Firenze per gli atleti toscani della federazione, da sempre una grande emozione. I ragazzi del Cam Lucca di San Filippo con grande carattere hanno saputo superare ogni pressione ed i risultati sono stati ottenuti.

Sono 11 gli atleti qualificati nelle varie categorie per la specialità kata (forma) , ancora una volta la scuola lucchese si è messa in evidenza portato alto i colori della nostra città.

Per la categoria cadetti maschile primo Luca Dalle Luche , con supremazia su tutti ha dimostrato ancora una volta lo stacco con gli altri atleti, categoria cadette femminili secondo posto per Aurora Salani in grande crescita e terzo posto pari merito per Miriam Mugnani e Letizia Scatena, tutte e tre qualificate, nono posto per Rebecca Matei. Junior maschili anche qui Luca Dalle Luche vince dimostrando l'ottimo stato di forma. Juniores femminili due terzi posti e qualifiche centrate per Aurora Salani e Miriam Mugnani, quinto posto per Melissa Bonino e settimo posto per Matilde Matraia. Assoluti maschili due terzi posti con Luca Andreani e Giacomo Marazzi da poco rientrato alle competizioni in una categoria che poteva dare di più per i colori rosso/blu, entrambi qualificati e settimo posto per Valerio Nava. Per finire assoluti femminili successo per Gaia Morbini , dopo tre terzi posti consecutivi nelle precedenti manifestazioni, vince la prima gara dell'anno, davanti alla compagna di squadra Agnese Fanti medaglia d'argento, e terzo posto per Asia Gronchi che in questo caso vestiva i colori della società Shingitai Pisa, atleta che si allena sotto la supervisione del tecnico Piccinini, tutte e tre qualificate, settimo posto per Rebecca Bozzi e undicesimo per Francesca Piccinini.

Verdetto finale, come detto, 11 gli atleti che andranno a Lido di Ostia al Centro Olimpico Fijlkam a disputare i Campionati Italiani di kata in programma tra tre settimane.