La Farmacia Biagi sconfitta nel derby contro gli Skywalkers

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:53

Una Farmacia Biagi rimaneggiata perde il derby di Promozione in casa dei Lucca Skywalker (62-55). Un incontro in cui i padroni di casa sono partiti meglio chiudendo il primo quarto avanti 20-8 mentre poi nei quarti centrali la Polisporiva Capannori ha provato a rientrare per poi cedere nel finale.



FARMACIA BIAGI: Andreini 3, Piazzolla, Ghiarè 18, Del Dotto, Barostti 3, Pardini 18, Avdiu 2, Piochi ne, Coluccio 5, Del Sorbo 6, Paoletti ne. All. Bernabei

Buone notizie invece dal campionato Under 18, dove la Farmacia Biagi supera nettamente il Cefa Castelnuovo (78-35) con un'ottima prova di tutto il collettivo. Incontro mai in discussione con i biancorossi che sono andati subito in vantaggio.

FARMACIA BIAGI: Caredio 2, Magnani 4, Colombi, Asti 6, Del Dotto 6, Paoletti 21, Bernardoni 12, Bernardoni 12, Silistenau, Ragghianti 2, Di Giovanni, Piazzolla 6, Avdiu 19. All. Bernabei