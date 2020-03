La Polisportiva Capannori centra il quattordicesimo successo consecutivo nel volley

Altri articoli in Sport

giovedì, 5 marzo 2020, 12:07

La maglia azzurra è da sempre un onore indossarla, e soprattutto è un onere valorizzarla con il massimo impegno e rispetto. Marco Tizza sarebbe stato decisamente pronto e all'altezza di affrontare questa importante sfida al GP Larciano

giovedì, 5 marzo 2020, 10:06

Il direttivo dell’Associazione del Podismo Non Competitivo-Trofeo Podistico Lucchese ha sospeso tutte le attività dei calendari marce non competitive iscritte sia del “44° Trofeo Podistico Lucchese” che del circuito extradomenicale “Il Sabato… Si Vince” fino a data da destinarsi

giovedì, 5 marzo 2020, 09:26

Da tempo circolavano voci su un ritorno di Chiara Petroni alla Pantera. Ora è stato messo nero su bianco: l'opposto lucchese si rimette le scarpette e ha già ricominciato ad allenarsi dopo mesi di stop e la decisione di ritirarsi dall'attività agonistica per impegni di lavoro

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:53

Una Farmacia Biagi rimaneggiata perde il derby di Promozione in casa dei Lucca Skywalker (62-55). Un incontro in cui i padroni di casa sono partiti meglio chiudendo il primo quarto avanti 20-8 mentre poi nei quarti centrali la Polisporiva Capannori ha provato a rientrare per poi cedere nel finale

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:39

"Valorizzare il territorio" è la parola chiave della seconda edizione della "Francigena Running", la corsa competitiva che si svolgerà il 5 aprile con partenza alle 9 dal Duomo di Pietrasanta

mercoledì, 4 marzo 2020, 12:04

E' tutto pronto in casa "Pro Cycling Team Fanini" per l'inizio della nuova stagione. L'esordio, emergenza sanitaria permettendo, avverrà domenica prossima a Cinquale di Montignoso (Massa Carrara) in occasione dell'ormai classico appuntamento con il Trofeo "Oro in Euro Women's Bike Race"