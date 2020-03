Le ragazzine terribili di Francesca Salvioni espugnano il parquet di San Miniato

Altri articoli in Sport

lunedì, 2 marzo 2020, 16:01

Era da un po' che il Tau Calcio Altopascio non dormiva sonni così tranquilli. La manita contro il Castelnuovo Garfagnana sul sintetico di casa ha confermato quello che i sospetti già suggerivano: la compagine di Cristiani sa stare in campo in tutti i reparti e quando la fortuna bacia gli...

lunedì, 2 marzo 2020, 11:51

Le giovanili del Tau mantengono la carica positiva delle scorse giornate di campionato e chiudono il weekend con tre vittorie e un pareggio

lunedì, 2 marzo 2020, 11:25

Un titolo toscano, una coppa d’argento e due atleti qualificati per gli Italiani. È un bilancio favoloso quello della spedizione Virtus ai Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross andati in scena domenica ad Empoli nel Parco di Serravalle

lunedì, 2 marzo 2020, 11:22

Dopo l'ultimo senior che ha lasciato la maglia della Geonova, Sebastian Vico, i "ragazzacci" di coach Catalani sono rimasti senza la loro guida, senza il capitano, ed era necessario trovare velocemente il suo sostituto

domenica, 1 marzo 2020, 18:02

Con questa vittoria il Tau raggiunge al terzo posto il San Miniato Basso. Domenica prossima il Tau incontra fuori casa il San Marco Avenza

domenica, 1 marzo 2020, 12:19

Come ormai consuetudine, i primi di marzo và in scena uno dei tornei più importanti che si svolgono in Italia. Il Comitato regionale Fip Lazio organizza il "Basket Nostrum - Memorial Tonino Costanzo" dedicato ai giovanissimi e giovanissime del 2006