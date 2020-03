Tre vittorie e un pareggio per le giovanili del Tau Calcio. Tornano a vincere i Giovanissimi Elite

Altri articoli in Sport

lunedì, 2 marzo 2020, 16:01

Era da un po' che il Tau Calcio Altopascio non dormiva sonni così tranquilli. La manita contro il Castelnuovo Garfagnana sul sintetico di casa ha confermato quello che i sospetti già suggerivano: la compagine di Cristiani sa stare in campo in tutti i reparti e quando la fortuna bacia gli...

lunedì, 2 marzo 2020, 11:48

Due vittorie per le squadre del Bf Porcari impegnate nel fine settimana. Stavolta l’impresa l’ha fatta l’Under 13. Le ragazzine terribili di Francesca Salvioni hanno espugnato il parquet di San Miniato dopo un supplementare, nella prima partita della seconda fase del campionato di categoria

lunedì, 2 marzo 2020, 11:25

Un titolo toscano, una coppa d’argento e due atleti qualificati per gli Italiani. È un bilancio favoloso quello della spedizione Virtus ai Campionati Regionali Individuali e di Società di Cross andati in scena domenica ad Empoli nel Parco di Serravalle

lunedì, 2 marzo 2020, 11:22

Dopo l'ultimo senior che ha lasciato la maglia della Geonova, Sebastian Vico, i "ragazzacci" di coach Catalani sono rimasti senza la loro guida, senza il capitano, ed era necessario trovare velocemente il suo sostituto

domenica, 1 marzo 2020, 18:02

Con questa vittoria il Tau raggiunge al terzo posto il San Miniato Basso. Domenica prossima il Tau incontra fuori casa il San Marco Avenza

domenica, 1 marzo 2020, 12:19

Come ormai consuetudine, i primi di marzo và in scena uno dei tornei più importanti che si svolgono in Italia. Il Comitato regionale Fip Lazio organizza il "Basket Nostrum - Memorial Tonino Costanzo" dedicato ai giovanissimi e giovanissime del 2006