Tutto pronto per la Francigena Running

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:39

di chiara grassini

"Valorizzare il territorio" è la parola chiave della seconda edizione della "Francigena Running", la corsa competitiva che si svolgerà il 5 aprile con partenza alle 9 dal Duomo di Pietrasanta. Il percorso lungo 33 km e adatto a tutti parte dalla piccola Atene, prosegue lungo mulattiere e vecchi borghi verso Montemagno e Valpromaro, continua fino a Massarosa e arriva nel comune di Lucca via San Macario in Piano. L' edizione zero, ovvero la prima corsa organizzata é nata come beneficenza per l' associazione malati di SLA di Lucca e tutt' ora ha l' obiettivo di crescere e di migliorare sempre di più nel tempo.



La manifestazione sportiva prevede anche la parte relativa alla sicurezza che consiste nella messa a disposizione di due ambulanze ( una della Croce Verde di Pietreasanta e l' altra di Lucca), di un' automedica ( con medico a bordo) e due squadre a piedi.All' evento parteciperanno la Croce Verde, la Protezione Civile di Lucca e l' associazione "Lucca senza barriere". Alla conferenza delle 12:30, che si è tenuta nella Sala Giunta di Palazzo Ducale erano presenti il consigliere Iacopo Menchetti del Comune di Camaiore e della Provincia, l' assessore alla Mobilità lenta del Comune di Massarosa Elisabetta Puccinelli e il consigliere del Comune di Lucca oltre al presidente dl' Asd Mele Marce, Paolo Frizza.



Elisabetta Puccinelli durante il suo intervento ha letto alcuni dati riguardanti la Casa del Pellegrino di Valpromaro. Stando alle sue parole emergono aspetti significativi sull' affluenza dei pellegrini che intraprendono il cammino e passano dalla provincia di Lucca. Nel 2020 si sono registrate quarenatadue presenze di cui due tedeschi e due australiani. Mentre il 2019 ha visto un maggior numero di persone. Su 781 la maggior parte proviene da Canada, Giappone, Sud Africa, Argentina e Svizzera. Molto importante e da valorizzare sarà il prossimo evento in occasione della festa della donna. Un gruppo partirà a piedi da Massa Carrara e pernottera proprio alla Casa del pellegrino dopo aver percorso due tappe. Per poter partecipare alla corsa basta iscriversi su Endu o presso i negozi " Marathon Sport", " Maratonando", " Studio Sport" e "Mondo Sport". A disposizione anche un servizio navetta con partenza da Lucca per Pietrasanta al prezzo di 5 euro. Il ritiro delle pettorine sarà sulle mura di Lucca presso il bar della Casermetta San Salvatore dalle 10 alle 18:30 sabato 4 aprile mentre il 5 alla Croce Verde di Pietrasanta dalle 7 alle 8:30.