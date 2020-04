Sport



Annullata la marcia delle Ville

giovedì, 2 aprile 2020, 12:05

L'associazione Podistica Marciatori Marliesi, organizzatrice della marcia delle Ville, annuncia che l'edizione 2020 prevista per il 26 aprile sarà posticipata a data da destinarsi.

A seguito dello stato di estrema incertezza dovuto al contenimento dell'epidemia da Covid-19 che sta interessando il nostro paese e, visto l'ultimo decreto del presidente del consiglio dei Ministri, è stato deciso di rinviare la 44^ edizione della marcia delle Ville.

"Con estremo rammarico - spiega Marzio Battaglia dell'Asd Marciatori Marliesi - è stata fatta una doverosa valutazione della situazione e posticipare la manifestazione ci è sembrata essere ad oggi la soluzione più corretta per garantire la salvaguardia della salute pubblica, la sicurezza di tutte le persone coinvolte, il supporto di tutte le istituzioni impegnate nella lotta al Covid-19. Siamo al lavoro per riproporre la manifestazione entro la fine dell'anno ed a breve contiamo di potervi annunciare la data, come vede dal comunicato sopra descritto abbiamo deciso di rinviare la marcia delle Ville. Siamo molto dispiaciuti ma purtroppo non avevamo altra scelta siamo in una situazione molto grave speriamo che tutto si risolva al più presto e possiamo riprendere a correre e passeggiare. La terrò informata sui prossimi sviluppi per quando verrà effettuata la nostra marcia stiamo cercando di riproporla se c'è la possibilità l'ultima settimana di settembre o il 4 ottobre ma ancora non abbiamo la certezza, appena abbiamo la data sarà mia cura informarla un cordiale saluto a lei e a tutti i suoi amici podisti che erano interressati a venire alla nostra marcia a risentirci a presto".