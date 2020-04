Sport



Cinque metri di distanza tra chi fa sport: Casali annuncia i funerali per lo sport dilettantistico

venerdì, 24 aprile 2020, 22:13

di pietro casali

Sono a chiedere per l'ennesima volta spazio al vostro giornale, che ringrazio sentitamente, per fissare insieme la data del funerale dello sport dilettantistico italiano. Ovviamente quando il governo Conte permetterà che si facciano di nuovo i funerali.

Perché sto chiedendo di fissare la data per i funerali dello sport dilettantistico italiano? Perché in data 22 aprile la Federazione Medici Sportivi Italiani ha redatto una circolare dove sono contenute le prescrizioni per riprendere a fare attività sportiva in sicurezza. Dopo aver pontificato per sei pagine – che vi risparmio – ha concluso come segue:

Mantenersi a distanza da altre persone. Considerato che l'attività fisica aumenta la frequenza e la profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso dalle goccioline di saliva presenti nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la distanza di sicurezza portandola ad almeno 5 metri durante cammino, corsa e altre attività aerobiche come yoga e pilates e ad almeno 20 metri nel caso del ciclismo.

Mi pare di capire che a questo punto diviene oggettivamente impossibile praticare qualsiasi sport. Avevo sperato di poter organizzare presso la piscina Itis Fermi un torneo di freccette, ma neppure questo mi sarà possibile. Inoltre, per affermare che, se si mantiene reciprocamente la distanza di cinque metri si può praticare sport in sicurezza, non era necessario che si scomodasse pomposamente la F.M.S.I, bastava un bischero qualsiasi. E' come se un commercialista dicesse ad un suo cliente: quest'anno devi pagare 400 euro di IMU, ma siccome ho qualche dubbio paga 1.000 euro. Così non verrai sicuramente sanzionato.

Se ne conclude molto facilmente quanto segue:

- Primo obiettivo del documento: mettere in sicurezza soprattutto chi lo ha redatto.

- Secondo obiettivo del documento: dire al governo Conte quello che vuole sentirsi dire.

Ma un grave errore è stato fatto, e mi permetto di suggerire una postilla alla sopra menzionata circolare. Prima di autorizzare la ripresa dell'alpinismo è necessario che venga effettuata una sanificazione straordinaria della parete nord del Cervino. Non è detto che sopra le cenge nevose o fra le fessure della roccia, a 4.000 metri di altezza, si annidi il virus del Covid-19. Grave dimenticanza federazione medici sportivi, grave dimenticanza.

Finito il sarcasmo, è evidente che rimarrà vivo – e temporaneamente – solo lo sport dei pezzi grossi, tipo le squadre di calcio di serie A e B, atleti olimpici e via dicendo, che nello loro strutture e nella loro economia, grazie al supporto del CONI, hanno la possibilità di accontentare le pretese di simili pazzoidi.

La cosa che dispiace è la seguente: un mese fa, dopo che uscì il decreto Cura Italia, che ho avuto modo di criticare duramente, alcuni miei colleghi - mi domando se avessero la tessera di qualche partito - mi dettero del terrorista; dovevo portare pazienza e non cercare la rissa. Ricordiamoci sempre che bisogna prevenire, non curare. Adesso l'arrosto è bruciato.

Per rimediare ci vorrebbe che la F.M.S.I. si rimangiasse quanto scritto o che lo stolto governo decidesse di disattenderne le conclusioni. Entrambe le cose non accadranno, con banale evidenza.

Avevo avvertito che ci avrebbero distrutto senza pietà, avevo avvertito che il governo è al servizio dei potentati economici e quindi dello sport dilettantistico nulla gli importa, avevo avvertito che dovevamo farci sentire con durezza ed alzare i toni fin dalla prima avvisaglia, minacciando anche ritorsioni elettorali a livello ufficiale, ma è normale che Cassandra sia meno ascoltata delle sirene.