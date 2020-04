Coronavirus e volley: addio al campionato di Venturi, Carocci e Bionatura Nottolini

Sport



martedì, 14 aprile 2020, 10:22

di Valter Nieri

Quando l'Italia tornerà alla normalità, sperare presto è una previsione troppo ottimistica, si troverà ad affrontare i problemi lasciati dal Covid 19. Le industrie, le aziende e tutte le partite Iva in condizioni di debolezza si troveranno di fronte ad una crisi senza precedenti e l'economia stenterà a crescere in modo sostenuto. Anche lo sport risentirà di questa situazione e i costi delle società, quelle che avranno la forza di ripartire, saranno ridimensionati a tutti i livelli compresi gli ingaggi ad atleti e tecnici.

A livello agonistico questa stagione ha avuto l'effetto di una frustante soffocazione psicologica vedendo sfumare i sogni degli atleti ed i loro obiettivi in dirittura di arrivo. Ma vediamo di mettere in archivio quanto di positivo era stato fatto avvalendoci delle opinioni dei vari protagonisti di casa nostra

MAILA VENTURI TORNA A CASA. PER LEI UNA STAGIONE COMUNQUE SERVITA PER FARE ESPERIENZA IN A1

Il ventitreenne libero lucchese cerca di non perdere quel sorriso che assieme alla spettacolarità dei suoi interventi ha conquistato anche i tifosi del Nelson Mandela di Firenze e con la solita schiettezza rilascia le sue opinioni alla Gazzetta di Lucca. "Dopo l'ufficializzazione della chiusura dei campionati - afferma - ho deciso di tornare a casa. Sono dispiaciuta della decisione presa, ma penso sia più importante tutelare la salute di atlete e staff tecnico come non sarebbe stato corretto continuare allenamenti e partite vista la situazione in Italia."

L'unica atleta e l'unico libero lucchese a giocare titolare in A1, nel Bisonte del presidente Elio Sità, che sta tenacemente migliorando cercando di entrare nella cerchia dei liberi nazionali più forti, ha anche piacevoli ricordi di un anno comunque da dimenticare per i risvolti negativi soprattutto a livello umano: "Siamo una squadra giovane-prosegue-abbiamo mostrato di conseguenza alti e bassi ma penso che questi passaggi sono fondamentali per la crescita di un giocatore. La forza sta nel trovare il proprio equilibrio e per questo serve esperienza e lavoro duro. Anche le batoste fanno bene per poter correggere gli errori."

Lei assapora ogni attimo del suo gioco ed insegue sempre traguardi più importanti.

"Si non mi accontento, cerco sempre di migliorarmi e trarre il meglio anche dalle esperienze negative. Colgo l'occasione di rivolgere un ringraziamento speciale a tutto lo staff ed alla società che ci ha sempre seguito con la massima professionalità. Un ringraziamento anche ai tifosi che ogni domenica erano presenti per combattere insieme a noi. Infine voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuta in questa annata e che nei momenti di difficoltà mi sono state vicine. Spero di tornare presto sul parquet e di rivederle."

Il Bisonte ha terminato al nono posto ed il campionato di Serie A1 non assegna lo scudetto femminile per la seconda volta nella sua lunga storia. La prima edizione si disputò nel 1946 assegnando lo scudetto ad Amatori Bergamo. Il primo buco nell'albo d'oro del campionato femminile si registrò nella stagione 2000-01 chiusa il 16 maggio. Per la prima volta nella sua storia vinse la Virtus Reggio Calabria ma per irregolarità nella rosa il titolo venne revocato e non assegnato. In questa stagione invece non viene assegnato per chiusura anticipata a sei giornate dal termine della regular season.

SVANISCONO I SOGNI ANCHE PER LA GLOBETROTTER IN LIGUE A

Stessa sorte del campionato italiano anche in Francia con la decisione della FFVB di mettere fine alla Ligue A, che vede impegnato il più forte libero lucchese di tutti i tempi Luna Carocci. Alla globetrotter del volley viene preclusa la possibilità di confermarsi campionessa di Francia, a tre giornate dal termine della regular season. Il 7 marzo la sua ultima partita di turno all'Halle des Sports du Four di Béziers, con la vittoria della squadra locale per 3-1.

Prima della definitiva interruzione l'RC Cannes era terzo in classifica preceduto soltanto di un punto dal Nantes e di quattro punti dal Mulhouse a soltanto tre giornate dal termine della regular season con un calendario però più favorevole avendo le avversarie diversi scontri diretti ancora da disputare.

Ma Luna anche in Germania e nella scorsa stagione terminò al terzo posto vincendo lo scudetto in entrambe le occasioni ai play-off. Le posizioni in classifica servono soltanto per assegnare le qualificazioni alle coppe europee. L'RC Cannes ha il diritto di accedere alla Coppa Cev.

Particolarmente dispiaciuta della fine anticipata del campionati la palleggiatrice italiana Noemi Signorile che dal suo sito FB esprime il rammarico di non aver potuto puntare a vincere di nuovo lo scudetto ed anche la Coppa di Francia visto che la squadra della croisette aveva raggiunto la Final Four da disputarsi al Palavittorie. Notizie di mercato anticipate danno per partente il tecnico bolognese Riccardo Marchesi che lascerà la Francia per andare ad allenare il Radomka Radom nel campionato polacco. Ancora incerta invece la permanenza della Globetrotter lucchese nel campionato francese.

COACH BECHERONI: LA BIONATURA NOTTOLINI HA MOSTRATO UN GRANDE SPIRITO DI REAZIONE

Nono posto, al momento dell'interruzione, per la Bionatura Nottolini nel girone C di B1. Una posizione distante dai play-off ma anche rassicurante guardando la zona rossa. Ancora una volta si è avvertita la mano dell'allenatore, di un coach come Alessandro Becheroni stimato a livello nazionale, un educatore ed uno stratega del volley.

"Le ragazze - dice - sono state brave a fronteggiare in maniera efficace le difficoltà e gli eventi negativi che ce ne sono stati diversi. Soprattutto gli infortuni e gli incidenti che hanno coinvolto a volte anche i familiari delle atlete. Questo è un segno di maturità e di un grande spirito di reazione oltre che della forza di una società sempre presente. Un merito anche alla preposizione di dirigenti alle strutture ed ai problemi interni".

L'Alex Ferguson della Nottolini sta per tagliare il traguardo della diciassettesima stagione in bianco e nero. Una fedeltà rara nel mondo del volley, ed una resistenza alle numerose richieste.

"Questa per me è come una famiglia - risponde il coach - sono legato a questi colori che rappresentano il volley lucchese ad alti livelli, perché la B1 è una categoria importante. Il presidente Paolo Gradi sta facendo un ottimo lavoro anche nel settore giovanile, garantendo una continuità alla società, perché è con un grande vivaio che si può affrontare un percorso lungo. Stava andando bene anche la Under 18 della Toscanagarden allenata da Stefano Capponi".

Come si prospetta secondo lei la prossima stagione?

"Si ripartirà da capo. Dopo questa pandemia, niente sarà più come prima. Diverse società avranno difficoltà a ripartire ed alcune non ce la faranno proprio. I nostri dirigenti stanno lavorando per la ripartenza ma presumo che ci saranno dei ridimensionamenti a livello economico e verrà dato più spazio ai giovani. Anche dalla Fipav ci aspettiamo un aiuto a economico con costi di iscrizione assai ridotti, in considerazione dell'interruzione del campionato dopo due terzi di stagione."

Anche per la Bionatura Nottolini ci sarà da limitare l'impatto di questa crisi e attenuare le cicatrici che lascerà.