Sport



Il progetto Pantera si rafforza entrando nel Volley Art assieme al Bisonte Firenze

sabato, 25 aprile 2020, 10:53

di Valter Nieri

I tifosi della Pantera Lucchese possono stare tranquilli. La società di San Marco, nonostante l'emergenza coronavirus, sta pianificando la prossima stagione senza fare nessun passo indietro con tutte le squadre e le partecipazioni ai campionati dalla serie C alla Prima Divisione a tutte le categorie giovanili, riconfermando quasi tutte le atlete ed escogitando qualche strategia di mercato per rinforzare la prima squadra lanciatissima verso i play-off prima dell'interruzione forzata del campionato e sette vittorie consecutive.

Vanno avanti quelle visioni, aspirazioni e quei progetti che più volte i dirigenti, dal presidente Ottorino Papini al D.S. Roberto Arfavelli, hanno svelato.

"Da quando entrai a dirigere la società - dice Arfavelli - progettai un processo di crescita che doveva avanzare di anno in anno e fa parte del mio carattere portarlo avanti, nonostante la stagione persa e con questa l'opportunità di risalire in B2, anche se è chiaro che la prossima stagione agonistica richiede una maggiore prudenza a causa dell'evoluzione del coronavirus che richiederà anche una maggiore preparazione per il post crisi". Quando si parla di volley c'è rispetto per la crescita e lo sviluppo di questa società e la sua grande storia che ebbe inizio nel 1962 e che ha insegnato a giocare a generazioni di atlete fino a raggiungere la serie A.

Ed ora la Pantera è entrata nel grande consorzio fiorentino del Volley Art

Una scelta felice, guardando al presente ma anche al futuro, essere entrati a far parte del Volley Art vero D.S.?

"Direi di si - esterna tutta la soddisfazione a La Gazzetta di Lucca Arfavelli - questo accordo gratifica ed inorgoglisce tutto il nostro lavoro. Siamo l'unica società vollystica lucchese inserita in un consorzio di società che hanno un unico obiettivo di crescita per le ragazze e che raggruppa le più importanti nella città metropolitana di Firenze, di cui fa parte il Bisonte che è una splendida realtà nel campionato nazionale di A1. Una opportunità di interscambio di giovani atlete che, con il loro consenso, possono passare da una squadra all'altra esaudendo la necessità nel ruolo specifico. Il Volley Art è un meccanismo che rinforza gli organici di tutte le squadre che ne fanno parte".

Come è nata l'idea?

"Era dallo scorso autunno che stavamo valutando l'ipotesi. Dobbiamo ringraziare il nostro consigliere Flavio Brandani per aver alimentato e condotto la trattativa con il D.S. de Il Bisonte Duccio Risparati. In questi giorni è stato messo nero su bianco garantendo un futuro con maggiori prospettive alle nostre ragazze".

Anche Maila Venturi, 23 anni, libero titolare del Bisonte, è un prodotto della Pantera, così come il libero del Cannes Luna Carocci che ha fatto tutta la trafila giovanile al Palamartini prima di lanciarsi con il Club Italia ed in seguito altre ragazze potrebbero esaudire i loro desideri, sviluppando un progetto formativo in una società satellite de Il Bisonte.

IL COMUNICATO DEL VOLLEYART DOPO L'INGRESSO DELLA PANTERA LUCCHESE

Riportiamo integralmente il comunicato del Volleyart Toscana riguardante l'ingresso della società lucchese: "Il Volley Art Toscana annuncia con grande entusiasmo l'ingresso di una nuova società nel consorzio: si tratta del Volley Pantera Lucca, presieduta da Ottorino Papini. Il Volley Pantera Lucca è una società fra le più radicate in lucchesia per quanto riguarda il volley femminile che fa dell'onestà la sua bandiera fin dal 1962, anno di fondazione. Alla palestra delle scuole elementari di San Marco hanno imparato il volley diverse generazioni di atlete, attualmente il club è affidato alle cure del DS Roberto Arfavelli, del DT Alessandro Bigicchi e dei dirigenti Brandani, Roventini e Pieri. Le società de Il Bisonte Firenze, US Sales ASD, ASD Olimpia PO.LI.RI. Volley, GS Rinascita Volley, che hanno fuso nel 2016 le loro energie logistiche ed umane per dar vita al Volley Art Toscana al fine di tutelare le capacità ed i talenti fiorentini e toscani in generale fornendo loro un percorso di crescita tecnico ed umano all'interno delle proprie strutture, sono liete di accogliere nella famiglia la prima realtà extra territorio fiorentino".

ARFAVELLI. "LAVORARE OGGI PENSANDO AL DOMANI"

In conseguenza al blocco delle attività sportive dovuto al covid-19, si pensa ad una ripartenza anche se c'è ancora l'incognita dei problemi che questa comporterà. "Una conseguenza per tutte le società - prosegue nel disaminare l'attuale situazione Roberto Arfavelli - riguarda la figura allo studio per il taglio di spese nei rimborsi alle atlete, ai tecnici ed agli addetti ai lavori, ma si lavora con positività in ottica futura e con intenzionalità educativa per tutte le categorie che andremo a rappresentare, dalle più piccole alle più grandi. La scuola del Volley Pantera, che proseguirà la collaborazione anche nella prossima stagione con la Lucchese, nella sua lunga tradizione ha sempre promosso un percorso di crescita nel quale le ragazze sono diventate padrone di loro stesse in termini di responsabilità, relazioni ed impegno e questa linea proseguirà anche in futuro. E' ovvio che in questo momento di grave crisi dovremo rimboccarci tutti le maniche ed arginare le difficoltà che inevitabilmente saranno più grandi rispetto al passato. Tanti aspetti anche a livello tecnico, soprattutto per la prima squadra, saranno affrontati assieme al nostro riconfermatissimo allenatore Alessandro Bigicchi".

Cosa la preoccupa maggiormente?

"Dover valutare le disposizioni legislative che verranno attuate nel tema per la sicurezza. Non sappiamo ancora cosa ci verrà imposto dalla Fipav e mi auguro che anche l'amministrazione comunale ci dia una mano. Sicuramente ci imporranno il lavaggio e la sanificazione degli ambienti, come dovranno rimanere puliti anche i sistemi di areazione dei locali della nostra palestra, degli spogliatoi e delle docce. Insomma dopo lo choc del coronavirus ci aspetta l'anno zero anche del volley che sarà gravato da minori entrate a livello di sponsorizzazioni ed anche da nuove visioni e nuovi modi per gestire tutte le sue componenti."