La Fipav mette fine a tutti i campionati, ma il Porcari Volley è sempre vigile e più forte che mai

sabato, 11 aprile 2020, 09:32

di Valter Nieri

Sono ufficialmente chiusi tutti i campionati di volley senza assegnazione di scudetti, promozioni e retrocessioni nazionali, regionali e territoriali. Questa la decisione della Fipav come conseguenza delle misure di sicurezza adottate per combattere il Covid-19.

Si comincia, purtroppo con molto tempo di anticipo, a pensare a come ripartire e a quante vittime, non solo umane, ma anche a livello di società sportive, lascerà questa epidemia. Non saranno certo le misure economiche adottate dal Governo, che eventualmente saranno estese anche per il mondo dello sport ed il suo comparto, a far ripartire tante società di diverse discipline sportive. E' inevitabile che molte di loro, come tante imprese, pur sostenute dal "Cura Italia" non potranno ripartire.

Il Covid 19 ha infranto anche i sogni degli atleti, le aspettative e i traguardi che si stavano avvicinando soprattutto nel mondo dilettantistico, per il salto di categoria. Pur con questa drammaticità il Porcari Volley è già al lavoro in chiave futura. Il primo passo era occupare dirigenti, tecnici e atlete di ogni categoria che si sono ritrovati a casa dal momento che si sono spente le luci al Palacavanis ed al Palarughi. Per questo sono stati attivati dispositivi elettronici ed informatici e apparati back-up dai tecnici Marco Fabbri e Debora Bochicchio, inviando schede e filmati alle atlete per allenamenti da effettuarsi per la parte fisica e tecnica, senza trascurare l'aspetto del mental coaching.

La società del presidente Roy Tocchini è attiva anche nelle chat dei vari gruppi, con le sue tesserate comunicando con loro costantemente dall'esterno, motivandole e rassicurandole facendole sentire importanti e tenendole attive senza perdere troppi ritmi in questo periodo di forzata inattività.

TUTTI RICONFERMATI GLI SPONSOR PER LA PROSSIMA STAGIONE AGONISTICA

Le società sportive avranno anche conseguenze negative sulle sponsorizzazioni. Sarà difficile mitigare questo effetto dovuto alla conclusione anticipata dell'attività sportiva con la mancata esposizione del logo. Gli stessi sponsor hanno avuto in aggiunta lo stop forzato delle loro attività con fatturati ridotti che si ripercuotono nei bilanci e nella loro stabilità. La nota lieta, però, viene proprio da Porcari, grazie al suo modo di lavorare ed allo sviluppo di competenze ed investimenti significativi.

"Ringrazio i miei tecnici ed in particolare Marco Fabbri e Debora Bochicchio - afferma il presidente - per il lavoro esercitato in questi due anni che ha attirato l'attenzione di tanti giovani atlete e la fiducia dei genitori nell'affidarle alla nostra società. In questo momento abbiamo già riconfermato tutti gli sponsor per la prossima stagione che ci vedrà alla partenza con le Under 13,15,17,19 e nel campionato di serie D, acquisendo i diritti da altre società che daranno forfait coinvolte nel vortice della crisi finanziaria. Dispiace non aver potuto terminare soprattutto i campionati di 2.a Divisione che ci vedevano al primo posto nel girone B e nel girone D. Dobbiamo voltare pagina ed anche se la speranza di promozione è svanita rimangono l'orgoglio del nostro operato e la certezza di aver intrapreso la strada giusta e l'impagabile gratificazione di aver trasmesso questa grande passione a tutte le nostre bimbe di ogni categoria."

MAI PERDERE LA SPERANZA

La società volleysta rossonera dal momento della sua recente costituzione ha sempre puntato sui giovani per disegnare un futuro ambizioso e continua su questa strada affinché le sue aspettative siano frutto di impegno, passione e, specialmente in questo momento drammatico anche di speranza...

"La speranza - dice coach Marco Fabbri - per anni vice dell'Alex Ferguson della Nottolini Sandro Becheroni, innanzitutto di tornare alla vita di prima, ma anche in totale sicurezza per le atlete. Ci stiamo già organizzando per la prossima stagione aprendo la collaborazione ad altre società territoriali dell'Appennino Toscano, per consentire alle nostre tesserate un altro salto di qualità continuando il percorso di crescita sia dal punto di vista tecnico che organizzativo".



I PRIMI RINFORZI CON MATILDE MELANI

Per quanto riguarda il mercato, il Porcari Volley ha già individuato alcune giocatrici per rinforzare i vari gruppi e quanto prima verranno contattate le società di appartenenza per concludere le trattative avviate. La società rossonera si era già assicurata le prestazioni sportive dell'ala ricevitrice Matilde Melani, classe 2007, che ha esordito in seconda Divisione con l'Under 16 Bianca, con prestazioni incoraggianti.

Qualche segno di speranza per il dopo coronavirus viene da questa società volleysta, dal suo metodo moderno di lavorare grazie allo sviluppo di competenze che prevedono investimenti significativi. Un merito che va principalmente al suo presidente e dinamico imprenditore Roy Tocchini che attrae investimenti e Istituzioni e che sta consolidando la sua struttura proseguendo pur fra mille difficoltà il suo cammino.