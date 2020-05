Sport



Ali scende in campo come HR Business partner al fianco di A.S.D. Basket Femminile “Le Mura” Lucca

sabato, 16 maggio 2020, 15:12

Ali SpA (Magister Group), società di consulenza e servizi HR, scende di nuovo in campo con la partnership con “Le Mura” basket femminile in qualità di HR Business Partner anche per la stagione 2020/2021. L’annuncio è stato dato questa mattina nel corso della conferenza stampa tenuta dalla società, ovviamente, in videoconferenza.

“Con orgoglio e convinzione confermiamo per il quarto anno consecutivo il sostegno a Le Mura Basket”, dichiara Elisa Lelli – Responsabile di Filiale di Lucca di Ali SpA – “vogliamo lanciare un messaggio di ottimismo e positività nei confronti del territorio lucchese: crediamo che per fronteggiare l’attuale momento emergenziale sia necessario continuare a mostrare supporto e vicinanza alle realtà locali, vero motore dell’economia”.

L’approccio consulenziale e il continuo investimento sulla crescita delle persone e del territorio, strategia perseguita da Ali SpA e simboleggiata dal progetto #noicisiamo sviluppato negli ultimi mesi, si è sempre ben sposata con gli obiettivi e i valori espressi dal Basket Lucchese: lavorare insieme per fare emergere le eccellenze del territorio. La collaborazione di Ali SpA, in linea con gli obiettivi strategici della collaborazione, andrà oltre a una operazione di visibilità del marchio ma prevedrà una serie di attività e incontri svolti in collaborazione tra le due società per affrontare temi attuali come il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e l’individuazione di modalità per superare il momento che sta affrontando il nostro Paese.

“Crediamo nell’Italia, nei giovani, nei valori dello sport e nel tessuto industriale del territorio con cui ci rapportiamo da più di 20 anni” – conclude Elisa Lelli – “Ripartiamo insieme in maniera positiva per costruire un futuro migliore nel mondo del lavoro. Come società che si occupa di risorse umane, abbiamo il polso della situazione del mondo del lavoro su Lucca e siamo certi che, nonostante questa fase delicata in cui, tuttavia, il comparto territoriale è rimasto sempre attivo, ci sarà un’evoluzione positiva”.

Da parte della dirigenza del Basket Le Mura Lucca parole di stima e ringraziamento. Massimo Branchetti: “Si tratta di uno sponsor storico che ha formalizzato la prosecuzione del rapporto, un messaggio importante in questo delicato momento. La fase che stiamo vivendo è complessa, inutile negarlo, ed è fondamentale che ci siano realtà del territorio che sappiano convogliare le proprie forze ed energie sul nostro sodalizio sportivo”.