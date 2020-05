Sport



Aperte le iscrizioni alla Sgambata di Antraccoli, si corre in virtuale

martedì, 19 maggio 2020, 20:46

Il gruppo sportivo Asd Marciatori Antraccoli organizza, per la domenica del 31 maggio, la “44.a Sgambata del paese di Antraccoli”, non attraverso i soliti percorsi tra le strade paesane e cittadine, bensì nella versione “virtual running” sotto lo slogan: “Corri con Noi. Lontani, ma vicini”, di cui le iscrizioni si sono appena aperte.

<<Le manifestazioni sportive non si possono organizzare, - spiega il neoeletto presidente del Gsm Antraccoli, Gianluca Simonetti - però non volevamo rimanere con le mani in mano, dopo che avevamo fatto un video prima di Pasqua, dove abbiamo cantato un pezzo a testa la canzone “Si può dare di Più” come messaggio di speranza contro il Covid-19. Allora c'è venuto in mente di organizzare la Sgambata, che sarebbe stata l’edizione numero 44, in forma virtuale, ma a scopo benefico, di raccolta fondi. Si è così deciso dalla riunione di consiglio direttivo e si è individuato come beneficiari chi aiuta direttamente le persone che hanno bisogno di un aiuto alimentare. Per cui ci siamo accordati con la presidentessa della Croce Verde di LuccaElisa Ricci, in quanto questa associazione di volontariato lucchese prepara i pacchi alimentari per le famiglie indicate dal Comune di Lucca e non solo ed il Fondo di Muto Soccorso del Comune di Lucca. In collaborazione con l'assessore Celestino Marchini, con il quale abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti, per il patrocinio non oneroso del Comune di Lucca e con il Sindaco/Presidente Luca Menesini per i patrocini non onerosi sia del Comune di Capannori che della Provincia di Lucca, il quale ha accettato di buon grado di appoggiare questa nostra iniziativa. Parallelamente, visto che la Sgambata del paese di Antraccoli fa parte del Trofeo Podistico Lucchese, anch'esso fermo a causa del Covid-19, si è chiesto al presidente dell’Associazione del Podismo non Competitivo Tpl Vinicio Marchetti cosa ne pensasse di questa idea, dandoci un parere più che favorevole>>.

L’Asd Marciatori Antraccoli ottenendo così tutti i pareri favorevoli ha preso la decisione di chiedere una donazione da euro 3 in su, questa si può fare con PayPal https://www.paypal.me/marciatoriantraccoli o tramite un bonifico bancario Iban: IT11N0103013702000063180331 causale: donazione. I dati completi si possono vedere sul sito: www.gsmantraccoli.com o sulle pagine dei social: Facebook e Istagram. Se l'iscrizione è per un gruppo sia sportivo che di persone, gradiremmo ricevere l'elenco dei nomi per e-mail all'indirizzo: iscrizioni.marciatori.antraccoli@gmail.com, in quanto a chi partecipa a questa edizione avrà un riconoscimento aggiuntivo per l'edizione 2021.

<<Inoltre ai primi tre sodalizi sportivi – conclude Gianluca Simonetti - sommando i partecipanti 2020+2021 daremo anche per questa classifica un premio in più. Dopo di che, si devono percorrere uno dei seguenti chilometraggi: 3, 10, 14 o 18 e mandarci una foto dell'attività svolta. Questo sulla nostra pagina: Facebook o Istagram o alla mail o ai numeri di telefono di WhatsApp 339.7000987 Nicola Paladini, 349.3606330 Gianluca Simonetti, 3483863615 Massimiliano Vitellaro, in quanto prepareremo un filmato riassuntivo e un certificato di partecipazione. Sempre sul nostro sito, inoltre è possibile scaricare il "pettorale" di partecipazione. Come ultima cosa avevamo chiesto i permessi due mesi fa, già sapendo che non avremmo potuto farla, ma avevamo sperato in un miracolo. La Fondazione Cassa di Risparmio, ci aveva dato l'ok a passare come gli scorsi anni nei meravigliosi chiostri di S. Micheletto e S. Francesco. Inoltre quest'anno saremmo potuti ripassare nello splendido giardino di Palazzo Pfanner e molto probabilmente in Villa Bottini, ma purtroppo non si può fare, ma a questo proposito cogliamo l'occasione per ringraziare ugualmente sia la Fondazione che Palazzo Pfanner e Città di Lucca per la disponibilità che ci avevano accordato>>.