Aperto e in grande spolvero il tennis club Il Poggio a S. Anna

venerdì, 29 maggio 2020, 12:17

Dopo quasi tre mesi si torna a calcare i campi da tennis del club Il Poggio di S. Anna in via del Tiro a segno. Il tennis è uno sport che date le distanze fra giocatori è tra i più sicuri in assoluto.

Al Poggio tutto è pronto per accogliere i tanti appassionati con i maestri disponibili per lezioni private, ma anche collettive formate da piccoli gruppi. Michelangelo Troysi e il suo staff di collaboratori sono pronti ad accogliere gli appassionati. Per informazioni e prenotazioni 0583 316444.