Sport



Basket Le Mura Lucca, dal college di Coastal Carolina arriva Dj Williams

mercoledì, 27 maggio 2020, 13:21

Prosegue a ritmi spediti l’allestimento del roster 2020-2021 da parte della Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. Il quarto volto nuovo in casa biancorossa arriva da oltre oceano, per la precisione dal college di Coastal Carolina, e risponde al nome di Djanai “Dj” Williams. Classe 1997, la guardia statunitense è una cestista dal forte impatto fisico in grado di ricoprire più ruoli, abile a trovare la strada del canestro in tanti modi. Alta 1,78, Williams sa farsi valere anche a rimbalzo, completando così un bagaglio tecnico che l’ha resa una dei prospetti più interessanti dell’ultima stagione Ncaa trascinando Coastal Carolina verso risultati mai toccati prima d’ora nella storia di questo college.

Nella sua terza stagione Ncaa, Dj Williams ha messo a referto una media di 19,7 punti, catturato 7,5 rimbalzi e dispensato 5,3 assist. Eletta giocatrice dell’anno nella Sun Belt conference Dj, oltre a trovare posto nel quintetto ideale della conference, ha siglato ben 51 punti, record scolastico per Coastal Carolina, nella partita vinta dal suo college su Troy State (124-103 il finale) risultando così la migliore prestazione di tutta la Ncaa versione 2019-2020. Sempre alla voce primati, va sottolineato che Dj Williams si trova al posto della classifica marcatrici di Coastal Carolina con 1582 firmando, inoltre, la terza tripla doppia nella storia del proprio college (22 punti, 10 assist e 14 rimbalzi nella vittoria contro South Alabama). Un investimento importante in ottica futuro per il Basket Le Mura Lucca.

Le prime parole in biancorosso della guardia americana fanno trasparire quanta voglia ci sia di iniziare questa avventura professionale. “Sono felice di poter giocare per la Gesam Gas e Luce Lucca per mettermi alla prova in un campionato senior dove spero di poter fare la differenza” – ha dichiarato Dj Williams- “Cercherò di rendere orgogliose sia le mie compagne che tutta la comunità di Lucca. Sono una giocatrice che lotta sul parquet fino all’ultima goccia di sudore, con l’obiettivo di fornire il proprio contributo al team in tutti i settori del campo.”