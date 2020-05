Basket Le Mura Lucca e Francesco Iurlaro insieme fino alla stagione 2023-2024

Altri articoli in Sport

venerdì, 8 maggio 2020, 12:05

Anche per la Pugilistica Lucchese è fase due. Dopo il lungo stop imposto per il Covid 19 dalle federazioni sportive, riparte la boxe lucchese, con il decreto del presidente del consiglio del 26 aprile che concede il via libera agli allenamenti di atleti professionisti e di interesse nazionale

venerdì, 8 maggio 2020, 11:54

Martedi 5 maggio ricorreva il ventennale della morte di Gino Bartali, uno fra i più grandi campioni dello sport italiano, non soltanto per aver rappresentato un'epoca assieme al rivale Fausto Coppi, ma anche per il suo coraggioso altruismo nella vita

mercoledì, 6 maggio 2020, 11:28

I campioni olimpici sono glorificati come nell'Antica Grecia, quando si dava una tregua alle numerose guerre, ogni quattro anni che si presentavano allora come nei tempi moderni dal periodo decubertiano ad oggi

domenica, 3 maggio 2020, 14:10

L'impresa completata in appena 58 metri tra buche, radici di olivi e altre insidie. Il campione lucchese si è tenuto in allenamento pur rinunciando a Tokyo 2020

domenica, 3 maggio 2020, 10:45

Alta 1,85, con la sua velocità, da costante top score di ruolo ovunque ha giocato, il 30 novembre dello scorso anno, al Palapiaggia dette un sunto della sua classe contribuendo in maniera determinante al successo esterno della sua squadra per 3-1

venerdì, 1 maggio 2020, 14:02

Ha cambiato diverse squadre nel corso della sua carriera professionistica, perchè per Marianna Vujko adattarsi a nuove situazioni ricercando nuove emozioni fa parte della sua filosofia di vita