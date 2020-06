Sport



Dopo Renieri anche Salvestrini e Migliorini lasciano Capannori. La Bionatura riparte dalla B2

mercoledì, 3 giugno 2020, 08:27

di Valter Nieri

Per veicolare una politica che incentivi, dandole una continuità, la pratica volleystica, Capannori ripartirà dalla B2 dopo due stagioni di B1 dove era passata alla ribalta nazionale con risultati eclatanti che le consentirono di diventare la squadra outsider, tanto da parlare sempre più frequentemente del "miracolo" Becheroni, il coach che per 17 anni è stato il punto di riferimento del volley bianconero. Ed ora si volta pagina. Non c'è più Becheroni. Sofia Renieri, l'atleta più rappresentativa, ha spiccato il volo in A2 con Macerata ed è ufficializzata la partenza anche della banda ventunenne Lara Salvestrini, destinazione Blu Volley Quarrata rinforzata anche dalla centrale Diletta Sestini (ex Polisportiva Banorissi in A2) con un recente passato di due promozioni in A1. Per la compagine pistoiese sembra prospettarsi un cambio di marcia con progetti ambiziosi in B1, dopo i recenti acquisti (in primis quello di Chiara Puccini nel mercato di riparazione invernale nell'ultima stagione) ed un roster importante che sarà guidato da tre coach di livello come Torracchi, Bettarini e Pieri. Sul fronte bianconero al momento c'è soltanto da contenere il numero delle partenze visto che anche la seconda palleggiatrice Sofia Migliorini è uscita di scena tornando verso Firenze e lasciando vuoto l'appartamento che condivideva con Lara Salvestrini. La Nottolini, che a giorni potrebbe avere la riconferma dello sponsor principale Bionatura, anche se il suo titolare Pietro Riccomini al momento non ha ancora messo nero su bianco, scende di categoria per continuare a sposare un progetto ambizioso che però riparte da una categoria inferiore. Dare continuità alla pratica sportiva dopo il covid 19 sarà già un grande risultato, d'altronde il mondo agonistico ha segnato il passo di fronte alle devastanti conseguenze che sta lasciando questo male invisibile che ha indotto diverse società a vendere la categoria e a ritirarsi dai campionati. Quanto meno a Capannori c'è una ferrea volontà di ripartire sia pure a piccoli passi, ma con un bilancio economico a posto.

VALENTINA MALTAGLIATI HA PRESO LA STRADA VERSO PESCIA

Fra coloro che hanno fatto le valigie c'è anche un'altra vecchia bandiera bianconera: Valentina Maltagliati, che, dopo aver attaccato le scarpette al chiodo al termine della stagione 2018-19, quest'anno era tornata in campo per pochi minuti con la prima squadra chiamata in causa da coach Becheroni per poi dare, questa volta definitivamente, l'addio a livello agonistico. Dopo una stagione passata a Capannori in qualità di team manager, anche per lei non è stato prospettato nessun rinnovo contrattuale ed è notizia fresca il suo passaggio alla pallavolo Delfino Pescia in qualità di direttrice sportiva. A questo punto il compito più difficile sembra essere quello del D.S. Oronzo Miccoli(dal lungo passato calcistico interrotto a livello agonistico quest'anno). Sarà lui il fulcro del mercato bianconero con il delicato incarico di mantenere alto l'umore fra le giocatrici e la società ed a gestire diritti di riscatto, come le ulteriori conferme. Questa settimana dovrebbe essere decisiva anche per stabilire se l'Ambra Cavallini di Pontedera eserciterà il diritto di riscatto che ha sul prestito di tre giocatrici di proprietà della Nottolini: Alice Coselli, Fabiana Chericoni e Ilaria Miccoli. Nel caso che non lo eserciti già queste tre atlete potrebbero essere dei rinforzi per la prima squadra della Bionatura.

ERIKA MUTTI , ARIANNA MAGNELLI E FRANCESCA BRESCIANI RICONFERMATE. COME BANDA ARRIVA REBECCA SCIABORDI?

Fra le prime riconferme ci sono quelle delle due centrali Erika Mutti ed Arianna Magnelli, oltre alla prima palleggiatrice Francesca Bresciani. Si attende la decisione che dovrà prendere Ilaria Battellino, il libero cresciuto molto a livello tecnico grazie a coach Becheroni. Fra i nuovi acquisti il primo nome salta fuori dalle dichiarazioni del presidente Paolo Gradi: " Oronzo Miccoli-dice il primo dirigente bianconero-ha avviato una trattativa con Rebecca Sciabordi, posto 4 nel Dirimo VBC di Calci in B2. La trattativa è a buon punto e sembra che l'atleta pisana, proprietaria del suo cartellino, abbia intenzione di passare nella nostra squadra. In effetti questo potrebbe essere soltanto il primo rinforzo, tra l'altro di categoria, per sostituire le partenze di Chiara Puccini, Sofia Renieri e Lara Salvestrini." Non dovrebbero esserci problemi per il capitano Beatrice Roni, che, al momento, sembra l'unica riconfermata nel roster titolare di attacco. Una settimana questa che aiuterà a sciogliere molti dubbi sui contratti in scadenza(tutti annuali)per conoscere la nuova Nottolini di coach Capponi. L'ultimo nodo da sciogliere sarà quello legato al nuovo allenatore della seconda squadra che parteciperà al campionato di serie D con la Toscanagarden. Praticamente il successore dello stesso Stefano Capponi.

Foto di Simone Lencioni