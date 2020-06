Sport



Bionatura Nottolini: pieni poteri al diesse Miccoli che ingaggia Rebecca Sciabordi e punta Sonia Ratti

giovedì, 11 giugno 2020, 09:06

di Valter Nieri

Ecco come si presenta a Capannori il dopo Becheroni-Maltagliati. Piena fiducia al Ds Oronzo Miccoli che in tanti anni di Nottolini non aveva mai avuto pieno potere come quest'anno di occuparsi dei rapporti tra tesserati e società.

E' lui soltanto che si interfaccia con altre società vollystiche allacciando i contatti con le atlete. Il dopo covid 19 sarà l'anno zero per tante società sportive che dovranno far fronte a problemi economici e a ridimensionare le proprie ambizioni, se non addirittura cessare l'attività.

Alla Bionatura Nottolini si tratta di dare una identità nuova alla squadra, elaborando al meglio l'intelaiatura con un coach come Stefano Capponi che conosce bene l'ambiente avendo allenato le squadre giovanili bianconere per nove anni, ma mai la prima squadra succedendo al suo maestro Becheroni.

A Miccoli campo aperto con budget ristretti per provare a mantenere alto l'entusiasmo in un clima di fiducia e di rinnovato ottimismo, anche se non sarà facile sostituire le partenze di Sofia Renieri (Macerata A2), Lara Salvestrini, Chiara Puccini e Giada Becucci che sono andate a formare il nuovo attacco di Blu Volley Quarrata rimasto in B1, ma alzando l'asticella delle sue ambizioni.

Per Miccoli nel sentimento di responsabilità per gli obiettivi importanti nel suo lavoro anche una "sorta" di piacere per l'ampia fiducia accordata dalla dirigenza Gradi: "Mi avvicinai alla Nottolini accompagnando in palestra mia figlia Ilaria che dopo 15 anni si è trasferita con ottimi risultati all'Ambra Cavallini. Ho approfondito sempre più la mia esperienza tanto da essere gratificato per questo incarico molto delicato, ma che riempie le mie giornate motivandomi a dare sempre di più a questa società".

IL PRIMO NOME NUOVO E' LA SCHIACCIATRICE REBECCA SCIABORDI

Riconfermati cinque settimi del roster. Al centro ci sarà ancora la coppia Mutti-Magnelli, una coppia di garanzia nei grandi successi bianconeri. Libero Ilaria Battellino, che dopo diverse richieste rimandate a destinazione, ha preferito giocare anche nella prossima stagione sul parquet del Palapiaggia. Questa era la riconferma più attesa anche perché la meno scontata. Secondo libero sarà ancora Asia Ceragioli. Di banda si rinnova il matrimonio fra capitan Roni e la Bionatura.

Roni che sarà affiancata da Rebecca Sciabordi, pisana, residente a Nodica e di mestiere è imprenditrice gestendo una tabaccheria a Vecchiano. Alta 1,83, 26 anni ad ottobre, nell'ultima stagione ha giocato in B2 alla Peimar Calci, quinta in classifica nel suo girone al momento della sospensione dei campionati.

Un accordo trovato fra lei e Miccoli, ma alla neo bianconera più che negoziare le condizioni contrattuali (è proprietaria del suo cartellino ndr) interessavano il blasone e la reputazione del club con la sua recente storia che l'ha portata a dominare un campionato di B2 e a disputare una Final Four di Coppa Italia.

"Un altro motivo che mi ha indotto in questa scelta - dice la banda pisana - nonostante altre società interessate a me, è stato quello di ritrovare in squadra Ilaria Battellino, siamo molto amiche fin dai tempi in cui giocavamo assieme nel Dream Volley Pisa". In regia fiducia rinnovata alla garfagnina Francesca Bresciani.



PROMOSSE STABILMENTE IN PRIMA SQUADRA ROMANI, CATANI e LUNARDI

Tre atlete della seconda squadra che si sono messe in evidenza con la Toscanagarden Nottolini in serie D, sono arrivate a dare una svolta alla loro ancor breve carriera con la promozione in prima squadra. Si tratta di Benedetta Catani, 18 anni ( centrale), Giulia Lunardi, 17 anni (opposto) ed Elisa Romani, 18 anni (seconda palleggiatrice) in alternativa alla Bresciani. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno per la centrale Francesca Mazzuola e per la banda sedicenne Martina Nuti che però potrebbe essere impiegata come nell'ultima stagione a doppio servizio fra prima squadra e seconda squadra.

IN ARRIVO SONIA RATTI?

L'intenso lavoro di Oronzo Miccoli prosegue a questo punto per completare l'organico con un opposto ed una banda, nel garantire ricambi sufficienti per la lunga stagione. "Si è dimostrata interessata - conclude il dirigente bianconero - Sonia Ratti. E' una delle promesse del volley: 19 anni, alta 1,85. Cresciuta volleysticamente nel Vero Volley di Orago in provincia di Varese dove giocava centrale sotto gli insegnamenti di coach Giuseppe Bosetti, l'ultima stagione l'ha trascorsa in B1 nella Picco Lecco, prima in classifica nel girone A prima della sospensione dei campionati. La ragazza lecchese viene impiegata ultimamente anche nel ruolo di opposto e, dopo la partenza della Renieri, farebbe il caso nostro. In questo ruolo potrebbe tornarci utile anche il ritorno di Alice Coselli se l'Ambra Cavallini non dovesse esercitare il diritto di riscatto che vanta su di lei."

Infine il commento del presidente Paolo Gradi: "Abbiamo il vantaggio di avere un grande settore giovanile con ragazze di nostra proprietà. Continuerà la collaborazione con le società lucchesi della Piana ma questa volta con molta cautela da parte nostra perché vogliamo proteggere il numeroso vivaio giovanile evitando comportamenti scorretti ".

Probabilmente il presidente si è risentito di qualche recente rapporto un po' scomodo e del fatto che qualche giovane atleta abbia intenzione di cambiare squadra. La Bionatura continua ad essere la prima squadra della piana lucchese ed ha lo scopo di alzare il livello offensivo per essere protagonista anche nella prossima stagione. Al momento l'intenzione resta quella di ripartire dalla B2, ma non è escluso che possa sempre ripensarci in quanto il titolo di B1 è ancora suo e non è stato venduto.