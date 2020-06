Sport



Ct Lucca Vicopelago, sorteggiato il girone: Prato, Casale e Lumezzane le prime avversarie

sabato, 27 giugno 2020, 10:56

di michele masotti

A otto giorni dal via della Serie A1 edizione 2020, la Federtennis ha reso noti i due raggruppamenti preliminari, entrambi composti da quattro circoli. Il Ct Lucca Vicopelago è stato inserito nel gruppo 2, assieme alle pluricampionesse d’Italia del Tc Prato, della Società Canottieri Casale e del Bal Lumezzane. Tutte e quattro i team giocheranno i rispettivi tre match, per questo campionato eccezionalmente non ci saranno le sfide di ritorno, su campi in terra rossa. Nel girone 1 troviamo invece Tc Genova 1893, finalista nelle ultime due stagioni, Tc Parioli, Tennis Beinasco e Ct Siena.

Mai come questa volta fare pronostici, alla luce della lunga inattività di tutte le tenniste, su quali compagini accederanno alle semifinali scudetto appare un esercizio complicato. Un fattore di svolta resta legato alla possibilità di schierare in campo o meno la giocatrice straniera che, in certe occasioni, potrebbe essere determinante. Lucca, comunque, ha tutte le carte in regola per agguantare uno dei due posti disponibili per passare al turno successivo risparmiandosi, di contro, la necessità di rischiare la retrocessione in A2 nei play-out riservati alle terze e alle quarte dei raggruppamenti.

In pole position per la prima piazza resta chi ha cucito lo scudetto sul petto, ossia Prato che potrà disporre di Martina Trevisan (n.153 Wta), la slovacca Kucova (168 Wta) e Lucrezia Stefanini oltre a tante giovani provenienti dal vivaio. Una certa attenzione dovrà essere data all’ambiziosa Società Canottieri Casale, molto rinnovata con innesti di qualità rispetto al campionato versione 2019. La moldava di passaporto spagnola Aliona Bolsova (classe 1999 e 102 del mondo), l’esperta rumena Mihaela Bazarnescu (20 Wta soltanto due anni fa) e Sara Errani la dicono lunga sulle aspettative cullate in Piemonte. Proprio Casale scenderà a Lucca domenica 5 luglio per una prima giornata che potrebbe già essere decisiva ai fini della qualificazione. Nella settimana successiva Jessica Pieri e compagne faranno visita al Bal Lumezzane per poi chiudere domenica 19 luglio nuovamente tra le mura amiche nel derby toscano con Tc Prato.

Più attardato rispetto alle altre contendenti appare il sodalizio bresciano, le cui vedette rispondono ai nomi di Georgia Brescia e dell’elvetica Ylena In-Albon.