Doppio impegno "Tricolore" per MM Motorsport: con Davide Nicelli attesa protagonista sui due fronti "asfalto" e "terra"

lunedì, 22 giugno 2020, 16:38

Sarà ancora all'insegna di grandi prospettive, la programmazione sportiva 2020 di MM Motorsport.

La struttura toscana sarà parte integrante di un progetto a "tinte tricolori" che renderà protagonista Davide Nicelli, venticinquenne pilota pavese già al centro di soddisfacenti risultati in ambito nazionale.

Una partnership, quella tra il team lucchese ed il driver di Stradella, incentrata sull'utilizzo della Peugeot 208 R2B, vettura che sarà messa a disposizione sulle strade delle due massime serie nazionali, il Campionato Italiano Rally nelle sue due versioni "asfalto" e "terra".

Un connubio di intenti che chiamerà in causa la scuderia Maranello Corse e volto al raggiungimento di una posizione di vertice nella classifica "due ruote motrici" del Tricolore Asfalto e nella "208 Rally Cup Top", il monomarca di riferimento promosso da Peugeot.

Grande, la soddisfazione espressa da Manuela Martinelli, Team Manager di MM Motorsport:

"Ripartiamo da quelle che sono le prerogative del nostro team, puntare forte sui giovani in contesti esclusivi come il Campionato Italiano Rally ed il Tricolore Terra. Il progetto strutturato su Davide Nicelli è stimolante e - allo stesso tempo - costruito su basi solide quali l'esperienza accumulata dal ragazzo nella precedente stagione unita all'entusiasmo che, solitamente, contraddistingue i giovani. La nostra programmazione 2020 riparte da questo concetto, orgogliosi di essersi confermati punto di riferimento per il patrimonio rallistico giovanile che desidera confrontarsi su palcoscenici di assoluto livello".

Parole alle quali fanno eco quelle di Davide Nicelli, pilota che - al proprio fianco - vedrà Alessandro Mattioda impegnato nel ruolo di codriver:

"Una grande soddisfazione, poter condividere questa programmazione con una struttura di riferimento quale MM Motorsport. Un contesto, quello legato alle due espressioni del rallismo tricolore, dal quale mi aspetto un arricchimento a livello di esperienza, facendo leva su una stagione, quella passata, che mi ha visto raggiungere obiettivi e posizioni soddisfacenti come la Coppa Under 25 nel Tricolore, quella Junior nella classifica Due Ruote Motrici ed il terzo gradino del podio nel monomarca Peugeot Top. Un progetto ambizioso che ho scelto di condividere con MM Motorsport, struttura che avevo avuto già modo di apprezzare nelle vesti di avversario".

Una collaborazione, quella tra MM Motorsport e Davide Nicelli, che vedrà le parti coinvolte nell'impegno sulle strade del 40° Rally Casentino, in programma il 3 e 4 luglio nella provincia di Arezzo. L'occasione per assecondare le esigenze di struttura e pilota in una gara affrontata esclusivamente a scopo di test, in preparazione ad una stagione che vedrà il team lucchese ancora protagonista in ambito internazionale.