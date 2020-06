Sport



Il Basketball club Lucca riaccende i motori

sabato, 20 giugno 2020, 10:23

Il Basketball club Lucca riaccende i motori, non si poteva aspettare ancora, lo doveva ai ragazzi, agli allenatori ai dirigenti a tutti quei genitori che affidano ogni anno i loro figli agli istruttori e coach per aiutarli nella loro crescita sportiva e formativa.

La brusca interruzione del campionato e degli allenamenti, aveva lasciato l'amaro in bocca a moltissimi e più i giorni dell'isolamento forzato aumentavano, più la voglia di prendere quella a palla spicchi per lanciarla verso il canestro diventava una necessità.

E' ascoltando questi bisogni che è stato deciso che con Lunedì 22 Giugno il settore giovanile riprenderà ad allenarsi, una fase che abbiamo chiamato ZONA APERTA, due parole che condensano lo spirito e la modalità, con cui riprenderemo gli allenamenti.

Abbiamo volontariamente usato il termine "zona" nel basket è uno schema difensivo usato in partita per difendersi dall'irruenza dell'avversario e lo abbiamo piegato al nostro uso per indicare che questi allenamenti li faremo difendendoci da quell'avversario che ha cercato di spegnere la nostra passione, li faremo tutelando al massimo la salute dei ragazzi, dei coach e i vari addetti che saranno presenti, nel più assoluto rispetto delle norme anti contagio, dettate dal Ministero della Salute e seguendo scrupolosamente i protocolli che la Federazione Italiana Pallacanestro ha diramato.

L'altro termine è "aperta", per affermare con forza che le nostre palestre hanno ripreso a funzionare che le loro porte sono nuovamente spalancate per accogliere i ragazzi e dare sfogo alla loro passione più grande.

Gli allenamenti riprenderanno nei due siti più classici, alla palestra di San Concordio e al Palazzetto dello sport, dal Lunedi al Venerdi, con i seguenti orari, Palestra di San Concordio e spazi esterni, dalle 17:45 alle 21:45, Palazzetto dello sport e spazio esterno, dalle 15:00 alle 19:00, i gruppi, per adesso, saranno composti da un numero ristretto di ragazzi ed ognuno avrà a disposizione un ora.

Per quanto riguarda le modalità di accesso e di uso, all'ingresso di ogni struttura saranno affissi i cartelli indicanti le varie regole da seguire e rispettare.

Per ulteriori indicazioni è possibile consultare il sito alla voce "orari"