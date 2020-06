Sport



Il Panathlon Club di Lucca si congratula con la Lucchese per la promozione in C

lunedì, 8 giugno 2020, 18:41

"Mi congratulo con la Lucchese, che festeggia oggi il suo ritorno nel calcio che conta". Così il presidente del Panathlon International Club di Lucca Guido Pasquini, a nome del direttivo e di tutti i soci del Club.

"Il salto di categoria - evidenzia Paquini - è significativo per tutta la città, che storicamente ha sempre avuto nella sua squadra di calcio un fondamentale punto di riferimento sportivo. Complimenti quindi alla società che ha saputo costruire in così breve tempo una squadra affiatata e determinata ed ai calciatori che hanno dato tutto per la maglia rossonera.

Speriamo che l'impresa riuscita in questa stagione alla squadra del tecnico Francesco Monaco e del presidente Bruno Russo sia di buon auspicio e di stimolo per tutto il mondo sportivo che, a Lucca come in tutta Italia, sta vivendo un momento complesso e delicato".