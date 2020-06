Il Tau accoglie il primo tirocinante dell'Università di Pisa

Altri articoli in Sport

giovedì, 11 giugno 2020, 09:06

Ecco come si presenta a Capannori il dopo Becheroni-Maltagliati. Piena fiducia al Ds Oronzo Miccoli che in tanti anni di Nottolini non aveva mai avuto pieno potere come quest'anno di occuparsi dei rapporti tra tesserati e società

mercoledì, 10 giugno 2020, 17:14

Mentre in Italia si attende con ansia la ripartenza del ciclismo (ad agosto), l’Est Europa riapre allo sport e la prima competizione ciclistica d’Europa, disputata in Lituania, è vinta dal portacolori di Amore & Vita – Prodir, Maris Bogdanovics

martedì, 9 giugno 2020, 16:53

Esultano gli appassionati di basket a Lucca e le famiglie di oltre 400 ragazzi impegnati nel settore giovanile della società biancorossa

martedì, 9 giugno 2020, 14:49

La Pugilistica Lucchese torna in palestra, riaprono infatti, le porte della palestra dell’Isi Pertini al pugilato e ripartono finalmente gli allenamenti in presenza di atleti. Il momento della ripresa è stato l’appena passato, lunedì 8 giugno, dove sono potuti entrare di nuovo sia gli agonisti che gli amatori che desiderano...

martedì, 9 giugno 2020, 12:18

Se la pratica sportiva è uno specchio dell'universo fisico della vita, fatto di sacrifici e di applicazione al lavoro, a Lucca tramite il Premio Fedeltà allo Sport siamo andati alla ricerca di qui personaggi che meglio lo hanno rappresentato regalandoci grandi emozioni

martedì, 9 giugno 2020, 09:03

L’ASD Folgor Marlia inizia ad organizzarsi in vista della prossima stagione ed uno settori ritenuti strategici per lo sviluppo della società è la scuola calcio, ne consegue che l’obiettivo sia quello di rafforzare l’organico sia dirigenziale che tecnico