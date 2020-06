Sport



Il Tau approda negli Juniores

sabato, 27 giugno 2020, 13:29

Nuova stagione, nuova avventura: il Tau Calcio Altopascio, grazie al sodalizio avviato con l'Aquila Sant'Anna, approda nella categoria Juniores. Dopo l'esordio, nel 2019, in Eccellenza, la società amaranto si rimbocca le maniche per una nuova, entusiasmante, sfida.

A scendere in campo nel girone provinciale saranno i calciatori classe 2003 dell'Aquila Sant'Anna, vincitori quest'anno del campionato Allievi provinciali, con il nome Tau Juniores. A guidare il progetto ci sarà Antonio Paolini, già responsabile sportivo del settore "Elite" dei giovani Tau e consulente di mercato per il settore Eccellenza. Paolini, ex responsabile del settore giovanile della Lucchese, è arrivato al Tau nel 2018 dopo una lunga carriera da allenatore e da dirigente. Un'esperienza ventennale, che lo ha portato a lavorare con tante squadre toscane come Pescia-Uzzanese, Ghivizzano, Montecatini e infine la Lucchese.

Gli Juniores rappresentano la prosecuzione naturale del progetto Lucca Academy Tau avviato dalla società amaranto con la squadra lucchese, con l'obiettivo di valorizzare e far crescere i giovani atleti secondo il metodo TAU/Inter anche sul territorio di Lucca.

Militare negli Juniores, dunque, significa continuare ad accompagnare i ragazzi verso il calcio dei grandi: Lucca Academy Tau accoglie già, nel centro sportivo di via del Tiro a Segno, ragazzi più piccoli, per farli crescere e formarli nel mondo Tau.

L'avventura Tau Juniores dà ora un elemento ulteriore di prospettiva per i giovani atleti. Gli Juniores si alleneranno sia sul campo dell'Aquila Sant'Anna che sul sintetico di Altopascio.

Gli Allievi 2003 dell'Aquila Sant'Anna, allenati da Gabriele Bacci, nella stagione 2019/2020 interrotta anzitempo, hanno vinto il campionato, piazzandosi primi del loro girone con 57 punti, 19 vittorie su 20 partite giocate e un totale di 73 reti.