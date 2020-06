Sport



Iniziati a pieno ritmo i camp estivi del Ct Lucca Vicopelago

giovedì, 18 giugno 2020, 15:37

di michele masotti

Dopo due mesi e mezzo passati in lockdown, come del resto tutta Italia, il Ct Lucca Vicopelago ha ripreso il regolare svolgimento delle proprie attività e iniziative, conformandosi sempre alle normative imposte dai protocolli creati per arginare la diffusione del Covid-19. In attesa di conoscere la lista definitiva delle tenniste che difenderanno i colori del circolo biancorosso nella Serie A1 che partirà domenica 5 luglio, a partire da lunedì 15 giugno si è aperta la prima settimana del camp estivo “New Summer”, organizzato in collaborazione con l’Asd La Racchetta e l’Aics di Lucca, in programma fino al 7 agosto per quanto concerne la prima sessione. La seconda, invece, si dipanerà dal 22 agosto al 4 settembre.

Riservato a bambini e ragazzi in una fascia di età compresa dai 6 ai 14 anni, il camp propone, naturalmente oltre al tennis, sport come atletica, con i partecipanti seguiti da istruttori professionisti, tennis tavolo, beach tennis, nuoto nella piscina all’interno del circolo e attività dal carattere ludico-sportivo. “I ragazzi sono divisi per fasce d’età: dai 6 agli 11 anni in gruppi da sette mentre dai 12 ai 14 si può arrivare a dieci, seguiti ovviamente da un istruttore.” – ci spiega il presidente del Ct Lucca Vicopelago Donald Morrison- “Da quest’anno abbiamo inserito nell’elenco delle attività proposte anche arte, in modo da abbinare la creatività con una sana disciplina sportiva. Come circolo ci impegniamo a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine. All’inizio della giornata (la durata va dalla 8 alle 15.15 nda) misuriamo sempre la febbre ai ragazzi.”

I primi numeri dei partecipanti danno ragione al Ct Lucca Vicopelago, uno primi circoli in Toscana ad aver attuato le norme indispensabili per la ripresa delle attività. “In questa prima settimana abbiamo trenta ragazzi mentre nella seconda ad ora gli iscritti sono quarantotto; sono numeri più alti rispetto al 2019.” – ricorda Morrison- “Il costo di una settimana di camp è di 135 euro, con pranzo incluso nel prezzo con i ragazzi che seguiranno le indicazioni della nostra nutrizionista.”

In questi mesi difficili, dove l’incertezza sulla ripartenza regnava, i soci del Ct Lucca Vicopelago hanno dimostrato un grande senso di appartenenza verso il circolo come ci racconta Donald Morrison.

“Il sostegno fattivo dei soci, anche di quelli che si erano allontanati, non è mai mancato nemmeno in quei lunghi giorni nei quali il tennis si era fermato.” – ha rivelato il presidente biancorosso- “Voglio ringraziarli pubblicamente poiché il loro comportamento rispecchia cosa voglia dire vivere un circolo e farne parte. A luglio, inoltre, dovrebbero ripartire i primi tornei agonistici.”

Chiusura dedicata alla formazione femminile che disputerà, per la terza stagione consecutiva, la Serie A1 eccezionalmente al via domenica 5 luglio con otto squadre suddivise in due giorni da quattro. Le prime due accederanno alle semifinali scudetto. “Ufficializzeremo la lista delle nostre tenniste lunedì 22 giugno, per poi conoscere, a stretto giro di posta, i circoli che dovremo affrontare. Jessica Pieri, riconfermata come la sorella Tatiana, disputerà i campionati italiani assoluti in programma a Todi dal 21 al 28 giugno.”