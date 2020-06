Sport



Karate, Morbini al top alla Katanacup

lunedì, 8 giugno 2020, 11:53

Ci siamo lasciati con il karate agonistico i primi di marzo con la vittoria dei campionati regionali Fijlkam di Gaia Morbini nella categoria seniores femminili ma il CAM LUCCA, anche se il momento è difficile con lo stop delle manifestazioni agonistiche nei palazzetti, non si è fermato mai.

Il primo periodo è stato organizzato per gli agonisti con allenamenti on line sulla piattaforma zoom, da aprile grandissima novità per tutti, la società svizzera Sportdata che gestisce tutte le più impostanti manifestazioni di karate nazionali ed internazionali è stata astuta ad intervenire sulle gare portandole tutte nella forma on line in un sistema ormai collaudato dove ognuno può gareggiare in manifestazioni internazionali dalla propria sede, in una formula professionale dove nulla è lasciato al caso, i partecipanti sono a livello mondiale, l'impegno deve essere costante, il settore è quello del kata . Partendo da qui, il CAM LUCCA di San Filippo è ritornato in scena organizzando la propria squadra agonisti ed iniziando questo nuovo cammino, all'inizio con qualche difficoltà, ma strada facendo tornando ai vertici del settore kata.

Sette sono le gare dove il Cam Lucca partecipando è stato protagonista, con 9 successi in varie categorie, ultima fatica la Katana Cup gara organizzata dalla Slovenia con la partecipazione di 38 nazioni, al via per i colori lucchesi Melissa Bonino e Gaia Morbini. Melissa reduce dalla vittoria nazionale degli assoluti Csen al Katana passa bene il primo turno, fermandosi ai quarti di finale perdendo per 20 centesimi di punto dalla danese ma si classificava comunque al quinto posto della categoria U17, la Morbini nei senior invece passava ai quarti di finale come seconda e poi nell'ordine batteva l'irlandese Garcia, in semifinale l'inglese Maithland ed in finale la canadese Brown, aggiudicandosi la Katana Cup Gaia rimonterà anche diverse posizioni nel ranking mondiale, essendo ad oggi al dodicesimo posto potrebbe rientrare nelle top ten.

Prossimo impegni per i ragazzi di Piccinini, l'Austrian Junior Cup, l'Adidas Cup e la World Cup a meta di luglio.