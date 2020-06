Sport



L’ASD Folgor Marlia inizia ad organizzarsi in vista della prossima stagione

martedì, 9 giugno 2020, 09:03

L’ASD Folgor Marlia inizia ad organizzarsi in vista della prossima stagione ed uno settori ritenuti strategici per lo sviluppo della società è la scuola calcio, ne consegue che l’obiettivo sia quello di rafforzare l’organico sia dirigenziale che tecnico:

E' quindi con estremo piacere che la società annuncia che il binomio Luca Pieri ed Andrea De Luca, già direttori sportivi del Settore Giovanile, alla luce dei lusinghieri risultati ottenuti nella stagione oramai conclusa, ricopriranno il medesimo incarico per la Scuola Calcio per la stagione in arrivo. Ringraziando Alessandro Nieddu ed Alessandro Pieri per l’impegno e la dedizione mostrata nella passata stagione, auguriamo a Luca ed Andrea un percorso proficuo e costellato di successi, dove al primo posto ci sarà sempre il divertimento dei nostri ragazzi. Luca Pieri vanta molte presenze nel calcio professionistico in squadre importanti come Alessandria, Spal, Casale Suzzara e molte stagioni da allenatore con diversi successi sia con i ragazzi che con prime squadre.

Andrea De Luca ha una lunga esperienza da allenatore del settore giovanile e non solo, inizia con l’Atletico Lucca per 10 anni poi passa al Tau calcio 5 anni, allievi nazionali a Borgo a Buggiano, allena la Lucchese femminile per 4 anni contribuendo alla promozione in serie B ed alla permanenza in categoria.



Luca e Andrea: Siamo orgogliosi che la società abbia deciso di ampliare il nostro mandato anche alla scuola calcio. Ringraziamo i nostri predecessori per il buon lavoro svolto. Riteniamo la Folgor Marlia una delle società più importanti e piene di storia della provincia di Lucca e l’x un impianto tra i più belli della regione. Ci impegneremo per farla tornare al ruolo che merita nell’ambito calcistico giovanile mettendo al primo posto il divertimento è la crescita calcistica dei nostri ragazzi.