Sport



Live Mercato: la coppia Montani-Solforati volta pagina e diventa mantovana

mercoledì, 17 giugno 2020, 13:37

di Valter Nieri

Una coppia unita sia a livello sentimentale, sia nel rapporto professionale. La centrale Mila Montani, che ovunque ha giocato ha sempre fatto la differenza e Matteo Solforati, molto richiesti nel mercato già in pieno fermento avendo dovuto accelerare i tempi a causa del Covid 19, hanno scelto la Nardi Volta Mantovana rimanendo in B1.

C'è soltanto da attendere, dopo la riforma dei campionati, in quale girone del Nord visto le modifiche che saranno attuate per la composizione dei gironi. Nell'ultima stagione avevano lavorato per il Castelbellino del presidente Gianfranco Amburgo e, prima dell'annullamento dei campionati, la squadra era in fuga con Volleyro e Pesaro per contendersi la promozione diretta.

A livello mentale, l'allenatore e la miglior centrale della B1 che potrebbe tranquillamente giocare nella categoria superiore, sono aiutati dal fatto di percorrere la stessa strada dal 2014. Lui ad impartire gli schemi, lei sul parquet a fare la differenza con la fast e la tecnica. Una coppia che ha trovato l'amore condividendo la stessa passione per il volley tanto da divenire la loro professione che esercitano a tempo pieno, rinunciando a volte alle differenziate offerte di mercato, pur di rimanere assieme nella stessa squadra.

"Finora - dice Mila Montani - siamo stati accontentati ma non sempre sarà così. Abbiamo lasciato Castelbellino dove siamo stati bene, instaurando un bel rapporto con dirigenti e tifosi passando in un'altra società che ci ha fortemente voluto, dandoci una sicurezza in un periodo così difficile anche se avevamo diverse richieste".

Mila Montani nell'unica volta in carriera che ha giocato a Capannori contro la Bionatura il 30 Novembre dello scorso anno era stata giudicata da La Gazzetta di Lucca la migliore in campo ed incantò il pubblico e gli osservatori ma anche le ragazze della Bionatura rimasero intimorite dal suo stile di gioco e dal suo repertorio in fase offensiva. Una pedina determinante nelle azioni di attacco disponendo di tutti i fondamentali di gioco: servizio, palleggio e soprattutto schiacciata oltre alle sue capacità coordinative e reattività negli spostamenti.

COACH SOLFORATI DOPO UN BIENNIO IN A2 CON LA ZAMBELLI HA PREFERITO RIPARTIRE DALLA B1

Matteo Solforati mosse i primi passi da allenatore alla Scavolini Pesaro nel 2006-07, la squadra della sua città di origine dove conserva il domicilio. Divenne della stessa squadra secondo allenatore nel 2009-10, per poi passare sempre in A1 alla Rebecchi Nordmeccanica di Piacenza. Prima del Castelbellino Termoforgia era stato primo allenatore in A2 della Zambelli di Orvieto, un biennio di alta positività fino alla rinuncia della società umbra di iscriversi al campionato. A 38 anni si prospetta per lui una nuova avventura in una società volleystica di tradizione. La Volta Mantovana ebbe origine nel 1974. Il suo periodo migliore tra il 2003 ed il 2006, con la doppia promozione fino all'A2. Nella stagione 2007-08 lotta per la promozione in A1, venendo eliminata nei play off dall'Esperia di Cremona. Dopo essere scivolata fino alla serie C, torna in B1 al termine della stagione 2018-19:

"Il D.S.Alberto Raffa è stato molto convincente e ho intuito che la scelta di Volta sarebbe stata per me una nuova opportunità professionale. Come obiettivi la società presieduta da Sergio Longhi ha quello di dar fastidio alle grandi. In attesa di completare la rosa già diverse sono le atlete riconfermate: dalle centrali Sofia Ferrarini e Alice Benetti, alle quali va aggiunta Mila Montani, alla prima palleggiatrice Beatrice Giroldi, alla seconda palleggiatrice Iris Gualtieri, al libero Veronica Dinucci. Sarà fondamentale per capire quali siano le nostre forze, conoscere i gironi che potrebbero essere cinque di 12 squadre ciascuno. Sembra che verranno aboliti i play off con una partenza di campionato forse posticipata a novembre".

Solforati, come i migliori professionisti, dovrà visionare anche il nuovo staff tecnico che svolge diverse attività a supporto della nuova squadra indispensabile per contribuire alla corretta esecuzione dei gesti tecnici delle sue nuove atlete.



IL PRESIDENTE DELLA BIONATURA PAOLO GRADI: "SOLFORATI, UN TECNICO CHE MI PIACE MOLTO"

Fra le società maggiormente colpite dalla conseguenze devastanti del coronavirus c'è la Bionatura Nottolini di Capannori, la squadra outsider che nell'ultimo biennio di B1 era riuscita a fare delle imprese, come quella della stagione passata quando superò per due volte Montale Modena di Tai Aguero,poi salita in A2. Il minor investimento dei suoi sponsor la induce ad una ripartenza probabile dalla B2.

Il presidente Paolo Gradi dospiaciuto di dover forzatamente cambiare programma dice: "Il Castelbellino giocava molto bene. Rimasi colpito dalla bravura del suo coach Matteo Solforati e di Mila Montani, una giocatrice stratosferica. Avrei contattato Solforati, per sostituire Becheroni. Un tecnico giovane e molto preparato. Mila Montani è la miglior centrale vista a Capannori nei due anni che siamo stati in B1. Auguro ai due i migliori successi possibili perchè lo meritano sia a livello personale che umano.".