Massimiliano Batori vince il torneo di tennis a Carrara di 4^ categoria

lunedì, 29 giugno 2020, 13:14

di loreno bertolacci

Il torneo di Carrara di 4° categoria di tennis ha visto la vittoria del lucchese Massimiliano Batori. Iniziato a marzo e sospeso per il Covid 19, è giunto alla conclusione nella giornata di ieri, domenica 28 giugno. Va dunque al tennista lucchese Massimiliano Batori il primo trofeo post-covid 19. Una vittoria doppiamente sofferta quindi quella di ieri, in una splendida giornata di caldo, nella località di Marina di Carrara, negli impianti Junior Tennis si è disputata la finale tra Batori Massimiliano e Casella Marco.



Dopo due ore di match, Batori si è imposto con il punteggio indiscutibile di 6 - 1 7 - 5. Possiamo definirlo ìl torneo più lungo della storia proprio a causa della sospensione. Il 48 enne di Lucca vincitore, sentito a fine gara, sì è detto molto contento per il suo primo successo nella quarta categoria. Successo aggiungiamo noi, meritato quello di Massimiliano Batori, che ha lasciato solo un set nei quarti di finale, in un torneo difficile che vedeva più di 60 partecipanti se si considerano anche le qualificazioni precedenti.



Questi i risultati di Massimiliano Batori che l’hanno portato alla vittoria: Batori - Dinelli 6 - 0, 6 - 1; Batori - Michelucci 6 - 1, 6 - 2; Batori - Gelli 1 - 6, 6 - 2, 6 - 3; semifinale Batori - Spediacci 7 - 5, 6 - 2 ed infine la finale di ieri sera Batori - Casella 6 - 1, 7 - 5.



Una nota di colore infine a conclusione della giornata: Batori, esausto ma felice della vittoria, tornando a casa si è fermato a prendere una pizza e ha incrociato la campionessa Jasmine Paolini. Dopo averle fatto i complimenti per la vittoria ai Campionati Italiani Assoluti di Todi ha aggiunto: "Anch’io oggi ho vinto il torneo di Carrara di 4° Categoria di tennis, che non è proprio la stessa cosa". La campionessa lucchese ha sorriso e si è complimentata con Massimiliano per il bel risultato. Insomma due sportivi lucchesi che si incontrano dopo le rispettive meritate vittorie.



Per la Paolini adesso la stagione continua con i tornei di Palermo e Cincinnati, quindi sarà la volta degli US Open. Sentito Batori Massimiliano a fine gara su quali fossero i programmi tennistici per il futuro, ci ha risposto: “Adesso posso anche smettere.”