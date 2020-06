Sport



Maurizio Misale nuovo coach del Porcari Volley: "Voglio essere all'altezza di questa società"

lunedì, 15 giugno 2020, 22:51

di Valter Nieri

Maurizio Misale è il nuovo coach del Porcari Volley. Un altro tassello importante verso l'ascesa di categorie , ma puntando sempre sulla valorizzazione di giovani atlete, molte delle quali provenienti dalla Nottolini fin dallo scorso anno. Il suo approccio sul parquet del Palacavanis è stato con le ragazze aperto al dialogo, un incontro basato sulla sincerità: " Non urlo-ha detto-, non faccio gesti scomposti ma promuovo la coesione interna fra le ragazze per un fine comune. Nel fornire le indicazioni tattiche le analizzo con loro. Sono però rigido nel pretendere che vengano applicati i miei mecannismi di gioco." Misale appena due anni fa conquistò con il Valdiserchio di Borgo a Mozzano la promozione in serie D. Anche a Porcari, gli sarà riproposta la prima squadra che disputerà il campionato di 1.a Divisione ma anche quello Under 19. La sua decisione per questa nuova avventura da cosa è stata alimentata coach? " Ho sposato appieno i programmi della società del presidente Roy Tocchini che punta sulla crescita e valorizzazione dei giovani ed ho trovato un materiale sul quale si può lavorare". A caldeggiare l'arrivo di Misale è stato soprattutto il Direttore Tecnico Marco Fabbri. I due si conoscevano già quando erano compagni di squadra nel Villaggio,nei primi anni 90 " Misale è uno fra i migliori coach in circolazione-dice il D.T.-per conoscenze tattiche e capacità di relazione con i giovani avendo ricoperto questo incarico per diversi anni al Valdiserchio vincendo diversi campionati Under ed arrivando spesso nelle fasi finali. La stessa Nottolini lo cercò sette-otto stagioni orsono e per poco non fu trovato l'accordo". Al Porcari il contratto è pluriennale, minimo di tre anni, perchè il suo scopo è preparare direttamente le atlete e portarle avanti fino alle categorie più importanti. Iniziò ad allenare una decina di anni fa alla Libertas di Ponte a Moriano. Lo ha sempre fatto nelle categorie giovanili ed oggi all'età di 42 anni basa il suo lavoro sui valori dell'etica giovanile. Queste le sue nuove atlete che affronteranno il doppio impegno fra 1.a Divisione e Under 19. Opposti: Sara Fanucchi e Carolina Cortopassi. Palleggiatrici: Sofia Bevilacqua e Gaia Fossetti. Bande: Asia Simoni, Sara Gagliardi, Micaela Pieri e Laura Santucci. Centrali: Cristina Innocenti, Francesca Niccoli e Sofia Cristalli. Liberi: Michelle Buono e Alice Rugiati.

LO STAFF TECNICO COORDINATO DAL DIRETTORE TECNICO MARCO FABBRI

Tutte le squadre del Porcari avranno l'attento confronto con Marco Fabbri, primo allenatore del Porcari dalla costituzione della società tre anni fa. A lui direttamente sarà affidata la seconda squadra del 2004 che parteciperà al campionato di 1.a Divisione e Under 17. La 2.a Divisione è affidata a coach Tommaso Puccinelli. Le squadre giovanili fino all'Under 14 sono di competenza di Sara Bochicchio. A curare il mini volley ci pensa invece Cinzia Pacini con la sua collaboratrice Lisa Giannanti. Un bel cast di allenatori per organici che non sono ancora definiti, visto le trattative che la società di Roy Tocchini ha in corso con altre squadre. Il movimento giovanile a Porcari prosegue il suo percorso di crescita con ragazze tutte di proprietà, facendo nascere un nuovo e moderno modello volleystico nella piana lucchese.

LA CILIEGINA SULLA TORTA POTREBBE PORTARLA IL TECNICO GUGLIELMO PUCCI

Stanno proseguendo le trattative anche con il pluridecorato coach Guglielmo Pucci che potrebbe essere utilizzato saltuariamente per trasmettere le sue esperienze alle ragazze e fornire ai tecnici una consulenza professionale. A giorni vedremo se sarà maturata la trattativa e conosceremo anche gli ultimi nomi delle atlete che andranno a completare i vari organici.