Sport



Nuove affiliazioni: la Folgore Segromigno entra nell'orbita del Tau Calcio

lunedì, 29 giugno 2020, 15:57

La famiglia del Tau Calcio Altopascio, e in particolare il progetto Youth Tau Project, si allarga e accoglie tra le società affiliate, in veste di società amica, la storica Folgore Segromigno. Prosegue, dunque, l'espansione della società amaranto che stringe rapporti sempre più stretti con le "colleghe" del territorio. L'accordo è stato siglato dal presidente del Tau, Antonello Semplicioni, e dall'omologo della Folgore, Graziano Giannini.

Un'operazione che punta alla condivisione di metodi e tecniche, approvati dall'Inter in virtù della stretta collaborazione del Tau con la società nerazzurra, per dare ai giovani calciatori lucchesi tutte le possibilità di crescere e maturare in ambienti professionali e sicuri.