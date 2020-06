Sport



Porcari Volley, il d.t. Marco Fabbri: "Proteggiamo e sviluppiamo il nostro progetto giovanile"

sabato, 6 giugno 2020, 16:50

di Valter Nieri

Quello fra il direttore tecnico Marco Fabbri ed il Porcari è un matrimonio che procede a gonfie vele, grazie al monitoraggio del progetto educativo sulle giovani pallavoliste che il direttore tecnico condivide da tre anni con il presidente Roy Tocchini. Il Porcari Volley sta facendo passi da gigante, in appena tre anni dalla sua costituzione, nel gestire e promuovere i suoi prodotti giovanili con solidità patrimoniale, attirando intorno a se un movimento di oltre 100 ragazze ma anche una crescita di interesse imprenditoriale, grazie ad una conduzione moderna ed innovativa. Un modello da seguire anche per il dopo Covid 19, dal momento che è stata una delle prime società in Toscana, se non la prima in assoluto, a sanificare le sue palestre, regolamentando dettagliatamente ogni fase del protocollo. "La nostra politica-dice il direttore tecnico Marco Fabbri-è improntata a reinvestire sui settori giovanili mettendo in massima sicurezza tutte le nostre atlete, impiegando tempo, denaro e persone per valorizzare le risorse che abbiamo a disposizione. Preserviamo il presente investendo con oculatezza sul futuro. Fin dalla costituzione della società credo che abbiamo saputo tutelare le nostre bimbe trasmettendo loro valori giusti in un buon contesto per fare volley con infrastrutture adeguate e insegnanti preparati". Marco Fabbri allena da 27 anni, è uno dei tecnici più esperti in lucchesia ed iniziò la sua carriera di allenatore nell'Olimpic Lucca. Ma cosa ricorda della sua prima esperienza? " Il presidente era Corrado Paladini ed in squadra c'era una certa Nadia Centoni che spiccò il volo, al termine della stagione, per Firenze, iniziando poi la carriera professionistica che tutti conosciamo, ricca di titoli e di maglie azzurre". In tanti anni di carriera a quale tecnico si è ispirato? " Ad Alessandro Becheroni, il migliore in assoluto. Ho avuto anche l'onore di essergli stato il suo vice per otto anni. Lui è uno studioso, un filosofo, uno che anticipa i tempi. Unico nel diffondere e alimentare la cultura e i valori legati al volley." Da cosa è spinta la sua perseveranza di allenatore? " In ogni squadra che ho allenato ho sempre cercato di dare il meglio di me stesso per essere utile alla crescita delle ragazze. A parte il risultato sul campo il mio impegno è ripagato dal vedere le ragazze giungere agli allenamenti con entusiasmo ed allegria, ed i sogni di queste bimbe rappresentano la parte più bella del volley".

MARCO FABBRI: "ROY TOCCHINI ASSOMIGLIA L'EX PRESIDENTE DELLA NOTTOLINI ALBERTO BARONI"

Dall'alto della sua esperienza coach quanto incide la figura del presidente Roy Tocchini nel Porcari? " Il nostro-risponde Marco Fabbri-è un presidente sempre presente e questo è importante per infondere coraggio e fiducia a tecnici ed atlete. Lui esercita il vero ruolo del presidente, accettando i consigli dagli altri ma prendendo le decisioni di persona. Più passa il tempo e più vedo in lui delle analogie con Alberto Baroni, lo storico presidente al quale sono i legati i più grandi successi della Nottolini, sia di categoria, sia a livello di campionati giovanili. Colgo l'occasione per fare gli auguri al nostro presidente che compie gli anni oggi". Oltre a fare il direttore tecnico a Porcari allena anche direttamente le ragazze del 2004. " Questo è un proseguimento al mio lavoro dello scorso anno. Le abbiamo tutte riconfermate e parteciperanno al campionato di 1.a Divisione, categoria dove saremo presenti con due squadre. Questo l'elenco della squadra B del 2004 che sarà impegnate sia in 1.a Divisione, sia nel torneo Under 17. Palleggiatrici: Carolina Tocchini e Sara Allegrini. Centrali: Anna Manzoli, Matilde Stefani e Alice Francesconi. Bande: Matilde Melani, Elisa Carmignani e Martina Zanda. Opposti: Vicktoria Dell'Angelo ed Elena Zefi. In questo elenco ho incluso anche Matilde Melani che ha già esordito con noi in questa stagione, avuta in prestito dalla Nottolini. A fine giugno è svincolata e può decidere con quale squadra giocare, dal momento che ha grandi qualità ed è corteggiata da diverse società. Se sceglierà, come spero, di restare con noi, la metteremo in condizione di sviluppare tutte le sue qualità fino alle convocazione nella selezione regione dell'Appennino Toscano." Quindi è saltata l'idea di ripartire dalla serie D? "Per fare la D dovevamo trovare giocatrici di esperienza per essere competitivi, allora abbiamo preferito consolidare il settore giovanile salendo a piccoli passi ma garantendo un futuro alla nostra società ed alle nostre ragazze" L'altra formazione del Porcari in 1.a Divisione? "Stiamo per concludere la trattativa con un tecnico di esperienza a cui affidare la nostra prima squadra che sarà formata da atlete del 2002-03. Questo è il nostro organico, che però potrebbe essere ampliato da nuovi arrivi nei prossimi giorni: Sara Fanucchi e Carolina Cortopassi opposti; Sofia Bevilacqua e Gaia Fossetti palleggiatrici; Cristina Innocenti, Francesca Niccoli e Sofia Cristalli centrali; Asia Simoni,, Sara Gagliardi, Micaela Pieri e Laura Santucci bande; Michelle Buono e Alice Rugiati liberi.

A TOMMASO PUCCINELLI LA 2.a DIVISIONE

Per quanto riguarda la 2.a Divisione saranno impiegate tutte ragazze del 2005 eccetto tre o quattro del 2004. La squadra, che sarà impegnata anche nel campionato Under 17, è affidata a Tommaso Puccinelli (ex Pantera), ancora in attività a livello agonistico nel campionato di serie D con il Pescia. Per completare l'organico saranno provate due ragazze del 2005: Alice Andreucci e Martina Paolini, entrambe di proprietà della Nottolini che potrebbe accettare di agevolare il trasferimento. Gli altri coach del Porcari: Debora Bochicchio ha scelto di allenare le giovani fino a 14 anni, mentre per il mini volley c'è Cinzia Pacini con la sua collaboratrice Lisa Giannanti. Un movimento giovanile in continua evoluzione per coprire tutte le categorie fino alla 1.a Divisione con l'obiettivo di crescita pensando al futuro.