Riprendono le attività fitness sulle Mura

mercoledì, 24 giugno 2020, 17:32

Il pilota lucchese ufficializza la propria partecipazione al confronto dedicato ai fondi asfaltati, ripartendo dalle solide basi che gli hanno garantito un finale di stagione sopra le aspettative: la Volkswagen Polo R5 del team P.A. Racing e le coperture Michelini

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:44

La 3^ Coppa Ville lucchesi, prevista per il 18 luglio e riservata alle auto storiche, è nel pieno del periodo di iscrizioni (da effettuare tutte on line) un ventaglio temporale che andrà ad allungarsi fino a mercoledì 8 luglio

mercoledì, 24 giugno 2020, 00:19

Prima scampagnata sociale per l'associazione sportiva dilettantistica Mele Marce. Domenica è riuscita a promuovere e a portare a termine con più di venti atleti la Nozzano-Montenero di Km.46, metà dei quali a livello podistico ed un'altra metà percorrendo il percorso in bicicletta con il ramo identificato in Mele Girano

martedì, 23 giugno 2020, 15:19

Assieme al calcio professionistico, la Serie A1 maschile e femminile di tennis riservata ai circoli affiliati alla Fit sarà uno dei primi sport a riprendere la regolare attività

martedì, 23 giugno 2020, 13:07

Lo avevamo annunciato ed oggi, lunedi 22 giugno alle ore 15 ha preso il via la zona aperta, il primo vero allenamento dopo la bellezza di 106 giorni dall'ultimo effettuato il 7 marzo 2020

lunedì, 22 giugno 2020, 16:38

La struttura toscana sarà parte integrante di un progetto a "tinte tricolori" che renderà protagonista Davide Nicelli, venticinquenne pilota pavese già al centro di soddisfacenti risultati in ambito nazionale