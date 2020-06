Sport



Tennis, Ct Lucca Vicopelago al via in A1 con una Bianca Turati in più nel motore

martedì, 23 giugno 2020, 15:19

di michele masotti

Assieme al calcio professionistico, la Serie A1 maschile e femminile di tennis riservata ai circoli affiliati alla Fit sarà uno dei primi sport a riprendere la regolare attività. In anticipo rispetto alla consueta posizione nel calendario, fino al 2019 si disputava nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, il massimo campionato femminile vedrà al via, per il terzo anno consecutivo, il Ct Lucca Vicopelago guidato dal direttore tecnico Ivano Pieri. Il volto nuovo nel parco giocatrici delle biancorosse è rappresentato da Bianca Turati, tennista classe 1997 attuale numero 316 Wta ma con un best ranking fissato alla posizione 310 lo scorso 3 febbraio.

La giocatrice lombarda, impegnata con Jessica Pieri nei campionato assoluti italiani in corso di svolgimento fino a domenica 28 giugno in quel di Todi, rafforza così l’organico allestito dal direttore sportivo Roberto Bertagni che potrà sempre contare sulle sorelle Jessica e Tatiana Pieri, Alice Matteucci, Vanessa Biagioni (originaria di Castelnuovo di Garfagnana nda), Serena Puccinelli, Giulia Giusti e Laura Bertagni. Capitolo straniere: confermate sia l’ucraina classe 2000 Katarina Zavatska (105 del mondo) che la rumena Irina Maria Bara (numero 159 del ranking). Ricordiamo che i circoli, come da regolamento, potranno schierarne solamente una straniera in ogni turno. Le otto partecipanti saranno suddivise, proprio come nelle scorse edizioni, in due gironi da quattro con le prime due che si qualificheranno per la semifinale scudetto mentre le restanti disputare i play-out per non scendere in A2. La novità principale del format, per ottimizzare i tempi ristretti, consiste che nel gruppo preliminare i circoli dovranno disputare soltanto tre partire, eliminando quindi il consueto girone di ritorno. Tre partite in programma per domenica 5 luglio, 12 e 19 luglio mentre le semifinali andranno in scena domenica 26 luglio e il prossimo 2 agosto. Ancora da stabilire la sede della finale che, lo ricordiamo, negli ultimi due anni era stato il Palatagliate di Lucca.

In attesa di conoscere la composizione dei due gironi, il sorteggio dovrebbe avvenire settimana prossima, a dare la caccia alle campionesse in carica del Tc Prato (confermate Martina Trevisan e la ceca Kucova) saranno il Tc Parioli, Ct Siena, Tc Genova 1893, Bal Lumezzane, Tennis Beinasco, Società Canottieri Casale e il circolo del presidente Donald che nelle ultime due stagioni avevano sfiorato la finalissima scudetto.